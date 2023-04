La giovane nuotatrice riccionese Viola Palmieri in odore di Nazionale

Sport

Riccione

| 12:44 - 18 Aprile 2023





Viola Palmieri, giovane nuotatrice riccionese, ha raggiunto un risultato storico per il nuoto artistico di Riccione al Campionato Italiano Primaverile appena concluso a Ostia: è stata infatti convocata per il collegiale di selezione della Nazionale Italiana Giovanile (che si terrà a Savona dal 21 al 23 aprile). Una grande soddisfazione per la sezione di nuoto artistico della Polisportiva Riccione e per la sua responsabile e capo allenatrice, Maria Grano, che comunica con grande entusiasmo la notizia. È nella gara degli obbligatori che Viola esprime tutto il suo potenziale e con oltre 71 punti arriva tra le prime venti delle 2008 atlete in gara.



Il Campionato italiano primaverile Ragazzi di Ostia ha visto anche ottime prove del duo Viola Palmieri / Angelica Zaghini, di Angelica Zaghini nel solo e del debutto a livello italiano del doppio Beatrice Cola e Lia Baldisserri, un doppio giovane ma con un ottimo feeling. Baldisserri e Cola si aggiungono alla qualificazione estiva della categoria ragazzi.