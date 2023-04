Pole Dance, la riccionese Mirella De Donato è campionessa Over 50 ai campionati italiani

Sport

Riccione

| 12:36 - 18 Aprile 2023

Mirella De Donato durante i campionati italiani a Roma.





Mirella De Donato non si ferma più. La poler della Perla Verde si è confermata campionessa nazionale nel Pole Sport categoria Over 50 Elite agli Italiani organizzati da Pole Sport Italia - Ipsf (International Pole Sport Federation) tenutisi al Palatorrino di Roma sabato 15 e domenica 16 aprile. La popolare “Miri” ha così bissato il successo dello scorso anno, dopo aver ottenuto due argenti nel 2018 e nel 2020. Non solo. Ha anche ottenuto più punti del 2022. Segno che la sua performance a tema “Guerriera Vichinga” è stata ben interpretata. “Sono arrivata a 30.6 migliorando non solo il punteggio complessivo ottenuto agli italiani dell’anno scorso, ma anche quello che mi diede l’ottavo posto ai mondiali Ipsf in Svizzera nell’ottobre 2022. – Racconta la poler riccionese. - Sono soddisfatta soprattutto per due ragioni: per aver migliorato la mia prestazione nella parte artistica e perché il mio punteggio è stato il terzo assoluto fra tutte le categorie del Pole Sport. Avessi gareggiato con le Elite 18/30 anni, sarei comunque salita sul podio”. Scontata la convocazione con il Team Italia Ipsf per i mondiali che si terranno a Katowice, in Polonia, a fine ottobre.



“Ma prima parteciperò ai Campionati nazionali POSA (Pole Sports & Art Federation) che si terranno ai primi di giugno a Bologna – Continua a spiegare Mirella. – Dovrò modificare un po’ l’esercizio per adattarlo al codice di gara della POSA ma la cosa non mi preoccupa troppo. Punto a vincere e a qualificarmi per i mondiali di questa Federazione che si terranno entro la fine dell’anno in Finlandia”.



Per Mirella è un momento positivo non solo come atleta ma anche come insegnante dell’Acropole Gym Studio. Una sua allieva, Tiziana Tafuro, parteciperà al campionato nazionale Csen (Centro Sportivo Educativo Nazionale) che si terrà ad Ancona dal 25 al 28 maggio nella categoria Emergenti. Per Tiziana si tratta di un esordio assoluto.