'Raccontiamo il bene', studenti riminesi si confrontano sul tema della legalità

Attualità

Rimini

| 12:26 - 18 Aprile 2023

Sara Paci e Francesco Bragagni.

Si è conclusa lunedì, con la quarta replica, visto il numero elevato di studenti, l'Assemblea "Raccontiamo il bene" delle classi terze del Liceo Giulio Cesare - Manara

Valgimigli di Rimini, nell'ambito delle Giornate della Legalità (prima Assemblea il 21 marzo 2023).



I Rappresentanti d'Istituto e Consulta Maria Sole Arpili, Aurora Erbetta, Francesco Matassoni, Elisanetta Tavano e Carlotta Randi, coordinati dalla Prof. Cecilia Franchini (Referente per le Attività degli Studenti del Liceo) hanno organizzato l'evento e scelto l'interessante tema della confisca dei beni alla criminalità organizzata e della loro virtuosa conversione a fini sociali e/o culturali.



Dopo la proiezione del film "Ora tocca a noi - Storia di Pio La Torre" di Walter Veltroni, introdotto dai Rappresentanti degli Studenti, si è tenuto l'intervento dell'Assessore alla Legalità Avv. Francesco Bragagni e della Referente dell'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata di Rimini Sara Paci.



La figura esemplare di Pio La Torre con la sua grande intuizione: combattere la mafia sottraendone i profitti (Legge 646 Rognoni-La Torre 1982) è stata di riferimento per relatori e studenti.



La trattazione del tema della confisca dei beni e del loro virtuoso riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni o dei privati (concorrenti su Progetto) ha evidenziato l'aspetto simbolico ed economico dell' operazione con particolare focalizzazione su casi locali recenti e in corso.