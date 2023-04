Taekwondo, speciale stage a Riccione con 7 maestri coreani dal Kukkiwon

Sport

Riccione

| 12:13 - 18 Aprile 2023

I partecipanti allo stage.

Sabato 15 aprile si è svolto uno stage voluto e organizzato dall’Asd Taekwondo Riccione - m. Roberto Betti, sotto il coordinamento del GM Chung Kwang Soo 9º Dan. Ben 7 maestri coreani, invitati dal maestro coreano dell'Asd Taekwondo Riccione e provenienti dalla sede centrale del Taekwondo, il Kukkiwon in Corea, hanno dato vita a questa esperienza a 360º nell’arte marziale Taekwondo. Una ricca giornata suddivisa nelle diverse discipline del Taekwondo: Poomsae (tecnica), combattimento e difese personali. Un evento eccezionale per Riccione e per gli atleti di questa disciplina che per una intera giornata hanno vissuto come catapultati in Corea.

Si ringrazia il maestro Chung K.S., le palestre invitate all'evento, la Polisportiva Riccione e il comune di Riccione per la disponibilità e soprattutto i maestri Lim Young Chul, Kim Chang Yeol, Kim Dong IL, Song Byeong Eui, Lee Sang Hun, Lee Sun Yub, Kim Kyung Sup per aver accettato l’invito.