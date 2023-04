Bellaria, cinema Teatro Astra, una stagione ricca di proposte e di pubblico

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:10 - 18 Aprile 2023

Il Teatro Astra gremito per lo spettacolo di Gek Tessaro.

Con la Bohème andata in scena sabato 15 aprile si è chiuso il sipario della stagione teatrale 2022-23 del Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina curata dalla start up bellariese Approdi. Una stagione teatrale intensa, premiata dal pubblico che ha apprezzato sia il cartellone di prosa, musica e danza – che ha registrato 121 abbonamenti, una media di 250 spettatori a serata e più di un sold out - che quello in pomeridiana dedicato alle famiglie, che ha totalizzato quasi un migliaio di biglietti venduti per una media di 230 spettatori ad appuntamento.





Dal 17 novembre al 15 aprile, dieci le proposte del programma di prosa e quattro le giornate dedicate ai ragazzi con nomi di grande caratura.







La stagione è iniziata con l’interpretazione magistrale di Valeria Solarino in “Gerico innocenza Rosa” che ha dato spunti riflessivi sulle discriminazioni e l’accettazione di sé con applausi a scena aperta. Lucia Mascino il 3 dicembre ha portato la pièce “Smarrimento” scritta per lei da Lucia Calamaro che ha saputo esaltare le capacità comiche, grottesche e recitative dell’attrice marchigiana per un risultato di grande impatto teatrale a partire dalle ricche scenografie. Una menzione particolare a Chiara Francini, al Teatro Astra prima della partecipazione a Sanremo, che con la sua verve ha conquistato letteralmente tutto il numerosissimo pubblico. Simpatia e risate a scena aperta anche per “Le sorelle Robespierre” con Alessandro Fullin e Simone Faraon, un esilarante viaggio nel tempo, en travesti. Ma la regina della stagione è stata Anna Mazzamauro con il suo omaggio a Paolo Villaggio, che ha visto il teatro gremito come non mai per onorare due icone del cinema italiano tra risate, ricordi e commozione. Altro sold out, per lo spettacolo “Così è (o mi pare) ideato e realizzato da Elio Germano, uno spettacolo sui generis in modalità realtà virtuale, con il pubblico dotato di speciali visori catapultato al centro della scena.







Quanto al programma di danza, in collaborazione con la scuola Tilt, ha dato l’opportunità a tante giovani danzatrici di calcare la scena, mettendo in atto un rapporto con il territorio proficuo di vitale importanza.







Anche la musica è stata protagonista con uno speciale omaggio a Puccini il 22 dicembre con il format “Ritratto d’autore” fra letture, rivisitazioni jazz e canto; e con l’ambizioso progetto finale il 15 aprile: La Bohème di Giacomo Puccini, opera che ha visto 15 artisti e un grande coro in scena per chiudere veramente in bellezza!







Il Cinema Teatro Astra di Bellaria Igea Marina ha avuto un ruolo centrale nell’intrattenimento e nella formazione artistico-culturale cittadina anche con la programmazione dei quattro appuntamenti del teatro dedicato alle famiglie e con i laboratori per bambini e ragazzi, con la collaborazione di Alex Gabellini, che hanno portato ad un successo sopra ogni aspettativa.







“Siamo estremamente felici della partecipazione che il pubblico ha riservato alle nostre proposte – è il commento del direttore artistico Sergio Canneto – Un risultato che ci spinge ad andare avanti con energia e con l’intento di fare sempre meglio per portare al Cinema Teatro Astra una programmazione di qualità nell’ambito delle arti sceniche”.







“Siamo molto soddisfatti per il risultato positivo della stagione teatrale sia in termini numerici che di contenuto” afferma l’assessore alla cultura del Comune di Bellaria Igea-Marina Michele Neri. “La gestione affidata ad Approdi - prosegue - è tra l’altro garanzia di continuità nei servizi culturali del territorio. Non a caso, chiuso il sipario su questa stagione, siamo ormai ai nastri di partenza per la 41a edizione del Bellaria Film Festival, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio sotto la direzione artistica di Daniela Persico e quella organizzativa affidata alla start up bellariese”.