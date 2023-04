Santarcangelo si tinge di allegria con la festa DiscoBorgo: record di presenze

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 11:48 - 18 Aprile 2023

L'edizione 2023 fa il record di presenze.

Lo scorso sabato si è svolta l'edizione "Primavera 2023" di DiscoBorgo a Santarcangelo, un grande aperitivo all'aperto con DJset che ha coinvolto 13 locali del centro città, organizzato dall'Associazione Commercianti Città Viva Santarcangelo. La giornata è stata allietata dal bel tempo e dalla presenza di un mercatino con vinili in Piazza Ganganelli, che ha attirato molte persone. I locali coinvolti hanno fatto il pieno ben prima dell'inizio dei DJset e il centro si è popolato di gente di ogni età, raggiungendo un'apice di almeno 5.000 persone festanti e allegre. Non si sono registrati episodi spiacevoli e la serata si è conclusa alle 23:00, in modo da permettere ai locali di ripulire il centro dai rifiuti e garantire il rispetto degli abitanti. Il presidente di Città Viva ha ringraziato tutti i partecipanti per il successo dell'evento e ha sottolineato come DiscoBorgo sia un punto di partenza per gli eventi estivi nel paese.