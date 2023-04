Un tour ciclistico da Bologna a Riccione con arrivo in spiaggia

Turismo

Riccione

| 11:01 - 18 Aprile 2023

Sabato 29 aprile prende il via Emilia-Romagna Bike Trail, un tour ciclistico con partenza da Bologna verso Riccione, alla scoperta delle bellezze architettoniche e paesaggistiche della regione, ma anche dei sapori unici apprezzati in tutto il mondo. Il progetto è rivolto a tutte le tipologie di ciclista, dal professionista allo sportivo della domenica, accomunati dalla passione per le due ruote e dal desiderio di scoprire il territorio in sella alla propria bicicletta.





L’arrivo alla Spiaggia del Sole, bagno 86/87



I percorsi del Trail sono quattro, tutti diversi: si snodano su sentieri collinari, strade ghiaiate, oasi lagunari e borghi storici, fino a raggiungere il mare, senza tempo limite e senza la pressione della gara. Per consentire a tutti di sperimentare il mondo del bikepacking e dei trail sono stati tracciati in Gpx i quattro percorsi, ognuno con importanti differenze in termini di chilometraggio e dislivello: qualunque sia il grado di preparazione e il tipo di bike sarà il partecipante, in totale autonomia, a decidere quando e dove mangiare, quando e dove dormire. Il punto di arrivo è fissato presso la Spiaggia del Sole (bagno 86/87) sul lungomare di Riccione, dove lo staff coronerà i partecipanti con una buona birra artigianale.





Il Patrocinio del Comune di Riccione



L’evento sportivo Emilia-Romagna Bike Trail è organizzato dall’Associazione Arrivano i Regaz e patrocinato dal Comune di Medicina, in collaborazione con ProLoco. Quest’anno, l’iniziativa ha il riconoscimento e il Patrocinio del Comune di Riccione, della Città Metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna.



La partenza è programmata per le ore 8 di sabato 29 aprile dal Camping Club del Sole di Bologna. Il percorso prevede una sosta in Piazza Maggiore e un passaggio al Santuario di San Luca. Una tappa importante sarà quella a Medicina, dove si attenderanno i partecipanti in Piazza Garibaldi per un ristoro a km zero.





I quattro percorsi tracciati in Gps



Baluus - In Abbondanza - 400 Km 8600 mt dislivello (dati approssimativi)



Il vero trail per chilometraggio e dislivello per vivere in pieno il senso dell’avventura. Salite impegnative e chilometri in abbondanza saranno un ottimo motivo per gioire in prossimità del lungomare.



Polleggio - In Tranquillità - 298 Km 3500 mt dislivello (dati approssimativi)



Un vero e proprio gravel moderno tra sentieri e strade collinari. Salite sempre pedalabili e sentieri dal basso tasso tecnico permettono un viaggio in tutta tranquillità.



In tla gèra - Nella Ghiaia - 220 Km 400 mt dislivello (dati approssimativi)



Un percorso pianeggiante principalmente su strade ghiaiate in cui le uniche salite sono quelle dei cavalcavia. Attraverso aree vallive e oasi naturali alla scoperta di un territorio unico nel suo genere.



In tla strè - Per Strada - 390 Km 8200 mt dislivello (dati approssimativi)



Il percorso studiato per gli amanti delle ruote strette. Senza mai lasciare le strade asfaltate si percorrono le salite più famose del territorio con panorami mozzafiato davanti agli occhi. Non mancano chilometraggio e dislivello.





Informazioni e iscrizioni:

mail: emiliaromagnabiketrail@gmail.com

Marco cell. 338 1822 264 - Stefano cell. 340 8945 427