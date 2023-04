Rete 4, le telecamere di Fuori dal Coro all'ex nuova Questura di Rimini

Attualità

Rimini

| 10:45 - 18 Aprile 2023

Degrado all'ex nuova Questura di Rimini (foto di repertorio) MIGLIORINI.



Rimini sotto i riflettori di "Fuori dal Coro", il programma di Mario Giordano in onda ogni martedì sera su Rete 4. Una troupe è stata inviata a Rimini per registrare un servizio nell'immobile di via Ugo Bassi che avrebbe dovuto ospitare la sede della Questura di Rimini. A seguito del fallimento di Dama srl, l'area è stata rilevata da Asi (Ariminium Sviluppo Immobiliare) che ha presentato un importante progetto di riqualificazione, diviso in due fasi. La prima prevede la demolizione dell'immobile in questione e la costruzione di un nuovo supermercato. La seconda fase prevede invece una totale riqualificazione del quartiere. Asi spinge per accelerare l'intervento, il Comune di Rimini ha rinviato tutto all'approvazione del Piano Urbanistico Generale.



Nel contempo la oramai ex nuova Questura è spesso impiegata come luogo di bivacco e di spaccio, nonostante gli sforzi dei proprietari: sono partite denunce contro ignoti, segnalazioni alle forze dell'ordine e relativi sopralluoghi, ma il problema avrà come unica soluzione l'apertura del cantiere. Più volte i residenti hanno lamentato anche di aver subito minacce dai soggetti sorpresi a bivaccare nell'area. La questione non è solo di ordine pubblico, ma anche prettamente politica. Il capogruppo di Fratelli d'Italia Gioenzo Renzi anche recentemente ha espresso critiche verso l'amministrazione comunale, dicendosi contrario al rinvio della riqualificazione all'approvazione del Pug. "Il problema dura da 23 anni, l'area dell'ex nuova Questura è il simbolo dell'abbandono e del degrado, che mortifica l'immagine della nostra città", ha dichiarato il consigliere comunale.



Rimini dunque sarà al centro di un servizio televisivo, questa volta non per le sue eccellenze artistiche o per il turismo, ma per una vicenda di degrado e insicurezza, un tema molto sentito dalla redazione di "Fuori dal Coro", che dedica settimanalmente servizi alle aree e ai quartieri insicuri delle città, chiedendo tolleranza zero verso spacciatori e soggetti che mettono a rischio l'incolumità e la tranquillità dei cittadini.



