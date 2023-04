Visita a Rimini del presidente della Sezione Giurisdizionale Regionale della Corte dei Conti

Attualità

Rimini

| 10:33 - 18 Aprile 2023

Dott. Tammaro Maiello e Col. Alessandro Coscarelli.

Nel pomeriggio di lunedì, il Presidente della Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna della Corte dei Conti, Dott. Tammaro Maiello, accolto dal Comandante Provinciale, Col. t.ST Alessandro Coscarelli e dal Comandante del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria, Ten. Col. Roberto Russo, ha fatto visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini.



Nel corso dell’incontro, sono state approfondite le principali aree di intervento della Finanza, con particolare riguardo al comparto della Spesa Pubblica ed ai risvolti in materia di danno erariale.



Il Dott. Maiello ha espresso apprezzamento per l’attività istituzionale svolta dal Corpo nella Provincia riminese.



Il Comandante Provinciale, a sua volta, ha ringraziato il Dott. Maiello per la visita, nonché per la stima e la fiducia riposte nei confronti dei Reparti riminesi della Guardia di Finanza.



Il Dott. Maiello nella stessa giornata, ha anche incontrato il Prefetto di Rimini, Dott.ssa Rosa Maria Padovano e il Sindaco della città, Jamil Sadegholvaad.