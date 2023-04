Da Riccione Luca Vetrone sbarca all'Isola dei Famosi

Attualità

10:25 - 18 Aprile 2023

Da Riccione all'Isola dei Famosi, il personal trainer Luca Vetrone sbarca in Honduras come "bonito". Il nuovo naufrago del reality di Canale 5 ha fatto il suo ingresso nella Tribù degli Hombres battendo al televoto flash Jhonatan Mujica. Luca, 28 anni, nato a Benevento ma cresciuto a Riccione, non è nuovo ad esperienze televisive. Ha infatti già partecipato a Uomini e Donne nel 2019 e a Temptation Island nel 2021. Molto seguito sui social, Vetrone sta terminando gli studi per la Laurea Magistrale in Scienze Motorie all'Università di Urbino.