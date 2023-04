Rimini Footgolf: due vittorie nella seconda tappa del campionato

Sport

Rimini

| 10:23 - 18 Aprile 2023

Rimini Footgolf.



Weekend di sfide sul "green" per i ragazzi e le ragazze del Rimini Footgolf. Sabato 15 e domenica 16 aprile la seconda giornata del team Challenge a squadre è stata ospitata dal Pra' delle Torri Golf Caorle, in provincia di Venezia. Per Rimini, nella giornata di sabato, doppio successo nei confronti del mattino con Livorno 2013-Prato e al pomeriggio contro Anticoli: nella prima gara punteggio di 2,5 a 0,5, nella seconda un secco 3-0 a favore dei biancorossi. Nella classifica generale Rimini, Monza, Lazio e Livorno 2013-Prato sono a 9 punti, a -1 dalla capolista Genova. Domenica le sfide individuali: tra i riminesi i migliori sono stati Zerbini, Rossi e Lucchini.



I RISULTATI INDIVIDUALI



Zerbini -7

Rossi -4

Lucchini -3

Polverelli -3

Fabbri -2

Cavicchi -1

Melloni +4

Ferracuti +6

Fasciani +8

Lantermo +12

Renzi +16

Nasci +17



INFO Per informazioni è possibile contattare il presidente Cristian Fabbri (347 8076062), Roberto Tosto (338 9696652), Mattia Zerbini (320 4481341). Email: footgolfrimini@libero.it. Altre informazioni: Rimini Footgolf su Facebook.