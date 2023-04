Riccione, protocollo d'intesa con la Finanza per controllo sui fondi Pnrr

Attualità

Riccione

18 Aprile 2023

Daniela Angelini.

Adesione al protocollo di intesa tra il Comune di Riccione e il Comando provinciale di Rimini della Guardia di finanza per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e di investimento previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



L’obiettivo, che è anche un impegno preso dagli Stati membri dell’Unione Europea, è “verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, e che tutte le misure per l'attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del Piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi”.



Il Comune, aderendo al protocollo, si impegna a mettere a disposizione della Guardia di finanza dati e informazioni circostanziati e notizie qualificate, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale, beneficiario o attuatore, ritenuti utili per la prevenzione e la repressione di illeciti nella specifica materia.