Il calcio italiano torna a dire la sua in tutta Europa, Napoli, Milan e Roma al top

Attualità

Nazionale

| 10:37 - 18 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

La Serie A è lo specchio della qualità del calcio italiano che sta tornando a dire la sua anche nelle più importanti competizioni di tutta Europa, non solo il Napoli da record ma anche il Milan indistruttibile è riuscito a centrare ottimi risultati, una qualificazione ai quarti che non si verificava da ben 11 anni, altri tempi, quelli in cui il Triplete dell’Inter era ancora vicino.



Gli ultimi consigli per le scommesse sportive mostrano il Milan in netta ripresa, e la situazione si fa interessante mentre il PSG non se la passa bene dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, e oltre ai francesi anche i Blaugrana sono usciti da ogni competizione, questo significa tanti problemi in meno per le squadre italiane.





Napoli da record e Milan in splendida forma

Le favorite di Champions ed Europa League

Se il Napoli possiede un’armata da 80 reti fra Champions e campionato, i Diavoli sono capaci di morire e risorgere ogni volta, come già hanno ampiamente dimostrato in questa stagione, peccato che hanno perso troppo presto il treno per lo Scudetto.La qualificazione ai quarti raggiunta sconfiggendo il Tottenham di Conte, è solo l’ennesima prova di come la squadra di Pioli sia diventata matura, e la Champions in Italia non sia più un sogno, alla luce delle ottime prestazioni anche dell’Inter, in prima linea per conquistare la Coppa dalle Grandi Orecchie.Intanto De Laurentis se ne va in giro per le università a tenere “lezioni di scaramanzia” e alla fatidica domanda di uno studente “meglio lo Scudetto o la Champions”, il Patron del Napoli non esista a dichiarare “vogliamo vincere tutto”, mettendo da parte proprio la scaramanzia tattica, tanto cara nella città Partenopea.I favoriti assoluti per la vittoria della Champions restano i ragazzi di Pep Guardiola, infatti il City è la squadra che presenta più probabilità di alzare la coppa, così come Haaland è il favorito per la vittoria della classifica dei marcatori.Il Napoli rimane quotato come underdog vicino al Real Madrid ma ciò non toglie che entrambe le squadre con i giusti presupposti, possano arrivare fino in fondo al tabellone. Il Milan guadagna qualche punto dopo la qualificazione ai quarti, ma bisognerà attendere gli esisti dei sorteggi per stabilire con più precisione i valori delle quote.In Europa League è l’Arsenal la squadra favorita, insieme al Siviglia che rappresenta il club più vincente nella storia della competizione, con ben 6 trofei all’attivo.Da non sottovalutare sono Juventus e Roma, i Bianconeri perché devono necessariamente vincere alla luce del flop in Champions e in campionato, i Giallorossi perché sono guidati da Mou e stanno dimostrando di essere una delle squadre più forti di Serie A, con uno stato di forma nel 2023 di livello altissimo.Anche la Fiorentina potrebbe diventare la squadra rivelazione della Conference League, e portare per la seconda volta consecutiva questo trofeo in Italia.