Pilota morto durante gara di velocità: aperta un'indagine per omicidio colposo

Cronaca

Misano Adriatico

| 08:57 - 18 Aprile 2023

Fabrizio Giraudo.

Oggi sarà eseguita l'autopsia del pilota Fabrizio Giraudo, morto durante una gara di motociclismo domenica scorsa a Misano. Giraudo è stato coinvolto in un incidente che ha causato la sua morte, generato da un guasto meccanico alla moto di un altro pilota che lo ha fatto cadere e lo ha esposto a un incidente mortale. L'autopsia sarà eseguita dalla dottoressa Donatella Fedeli all'ospedale di Riccione, mentre la polizia sta ancora conducendo indagini per determinare le cause dell'incidente. Giraudo, di Fossano, lascia la moglie e due figli. Il presidente del Ttn Racing Club Novara, Alessandro De Gregori, lo ha ricordato come un appassionato di motociclismo che ha portato umanità e passione nell'ambiente, sempre disponibile e sensibile ai progetti di educazione stradale.