Ritrovata morta in casa dopo diversi giorni: era una sarta in pensione

| 08:36 - 18 Aprile 2023

E' stato il padrone di casa a trovare il cadavere di Ada Aldi, la pensionata di 76 anni, nell'appartamento al piano terra della palazzina in cui viveva a Rimini. (Vedi notizia). I vicini avevano notato la sua assenza per diversi giorni e l'odore acre proveniente dall'appartamento aveva allarmato il proprietario, che ha scoperto il cadavere della donna nel corridoio. La morte potrebbe risalire a un mese fa e le cause non sono ancora state determinate. Le indagini sono in corso, ma al momento non sembrano emergere elementi che possano far pensare a una vicenda diversa dal dramma di una donna sola, senza famiglia né amici. Ada Aldi era nubile e si era stabilita a Rimini da circa dieci anni, dopo aver vissuto in diverse città, tra cui Ferrara e Santarcangelo.