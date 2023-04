Rapina alla Coop di Bellaria, arrestato il presunto autore tradito dall'abbigliamento

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 07:57 - 18 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Prima aveva cercato di rubare all'ufficio postale e, non trovando nulla, aveva rapinato poi un supermercato. I fatti risalgono al 29 settembre dello scorso anno. I Carabinieri di Rimini, in collaborazione con i colleghi di Bellaria, sabato 15 aprile hanno arrestato un 34enne senza fissa dimora per l'ipotesi di reato di tentato furto e rapina. L'uomo, con il volto coperto da un cappuccio e uno scaldacollo, nel primo pomeriggio era entrato nell'ufficio postale di Bellaria in orario di chiusura, passando da una porta trovata aperta. Ha scavalcato il bancone dirigendosi alle casse che, al momento, non avevano contanti. Rimasto a mani vuote si è diretto verso il supermercato Coop lì vicino e, dopo aver minacciato il cassiere, si era fatto consegnare 200 euro in contanti scappando in bicicletta.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno permesso di rintracciare l'uomo. Il 34enne era stato arrestato in seguito, in flagranza di reato in un'altra città romagnola. Indossava gli stessi abiti immortalati dalle telecamere di sucurezza delle poste e del supermercato.