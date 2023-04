Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Allievi ko con la seconda, pareggio per i Giovanissimi

Sport

Gabicce Mare

| 09:19 - 18 Aprile 2023

La squadra Giovanissimi 2008.

Focus sulle squadre del settore giovanile del Gabicce Gradara.



JUNIORES



Terminata la stagione, scatta la Coppa provinciale in cui sono coinvolte otto squadre. Il Gabicce Gradara giocherà mercoledì 26 alle ore 16 in trasferta contro l'Urbania, la seconda in casa lunedì 1 maggio alle ore 19 contro l'Arzilla.



Venerdì 21 scatta il torneo di Fermignano “La vetrina del giovane calciatore” a cui partecipano 12 squadre. Si chiude il 7 maggio. Partecipa anche la squadra di Lazzaro Gaudenzi sarà in campo sabato 22 alle 18,45 contro l'Accademia Granata Fano e alle ore 20 contro l'Urbania. La vincente del triangolare passa il turno.









ALLIEVI



Gabicce Gradara-Forsempronese 2-4



Sconfitta casalinga per il Gabicce Gradara per mano della Forsemponese, seconda in classifica. In avvio padroni di casa pericolosi con Magi Samuele che libera Bergamini ma il suo tiro (alto); al 11' ci prova Bergamini inbeccato da un calcio di punizione battuto da Magi S.: colpo di testa e palla ancora a lato. Al 12' errore della difesa ospite, ne approfitta Sarli che intercetta la palla, salta un difensore e mette la palla in rete (1-0). Al 21' occasionissima per Magi F. il cui tiro in area esce di pochissimo, al 22' il pareggio ospite: su un cross stoccata di testa (1-1). Al 40' il Gabicce Gradara subisce il raddoppio (1-2).



In avvio di secondo tempo doccia gelata per la squadra di mister Iachini: al 4' subisce il 1-3 con un tiro sotto l' incrocio, al 15'viene atterrato Magi S. in area e per l'arbitro è rigore: dal dischetto Bergamini non sbaglia il 2-3. Al 27' viene espulso un giocatore della Forsempronese per proteste e il GabicceGradara prova in tutte le maniere a raddrizzare il risultato. al 29' cross di Magi S, testa di Bergamini palla fuori di poco, al 32' pallonetto di Sarli sul portiere e la palla sfiora il palo e al 45' la beffa finale con palla vagante in area la squadra ospite chiude la partita sul 2-4.





Prossima partita domenica 23 aprile ore 11 Gabicce Gradara-Giovane Santorso.





GABICCE GRADARA: Nobile, Boccalini (44'st Esposito), Mancini (11'st Buccino), Sciuto, Rossi, Pataracchia, Magi Samuele, Magi Filippo, Bergamini, Sarli, Mboup. All. Iachini.





GIOVANISSIMI 2008



Villa San Martino - Gabicce Gradara 1-1



Ottima prestazione dei ragazzi del Gabicce Gradara contro un coriaceo Villa San Martino. In vantaggio con un pallonetto millimetrico di Guidi gioca a viso aperto con aggressività e determinazione. Il Villa San Martino spreca alcune occasioni prima di realizzare il meritato pareggio. Nel finale pressing dei padroni di casa ma i ragazzi il Gabicce Gradara resiste e chiude ogni varco.



Nel prossimo turno i Giovanissimi 2008 riposano. I Giovanissimi Cadetti 2009 – a riposo in questo week end - ospitano il Muraglia sabato alle ore 18.





GABICCE GRADARA: Gaggi, Ferraj (Annibalini), Mosconi (Tamburini) , Luzi, Rossi, Andruccioli, Gaudenzi G., Rossini E. (Ricci A.), Guidi, Terenzi (Bana), Fosca (Arduini). All. Mendo.-Baffioni.