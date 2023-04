Calcio giovanile, Rimini: Primavera 4 ko con la Virtus Verona 1-0

Sport

Rimini

| 18:30 - 17 Aprile 2023

I RISULTATI DELLE GIOVANILI BIANCOROSSE









PRIMAVERA 4 – 26ª Giornata



VIRTUS VERONA - RIMINI FC 1-0



VIRTUS VERONA: Freddi, Sbampato (26’ st Singsukhpreet), Olivieri, Saccomani, Fantini, Conti, Milosavljevic (12’ st D’eredità) , Filippi, Tacchella, Leucci, Ambrosi (26’ st Pasquariello). A Disposizione: Ficeli, Squarzoni, Manego.

Allenatore: Facci.



RIMINI FC: Cerretani, Gabriele, Gerboni, Nastase (33’ st Marcello), Bianchi, Cherubini, Ricci (29’ st Alvisi), Russo (44’ st Sebastiani), Capparelli, Zanni (29’ st Serfilippi), Lonardo (29’ st Fraternale). A Disposizione: Conti, Di Pollina, Madonna, Rushani, Gianfrini, Marconi. Allenatore: Brocchini.



Reti: 44’ st Tacchella.



NOTE. Ammoniti: Ricci - Alvisi (R), Saccomani (V)



UNDER 17 - 17ª Giornata



RIMINI FC – FERMANA 3-1



RIMINI FC: Bartoletti, Ciavatta, Bacchiocchi, Zighetti, Brisku, Volonghi, Cesarini, Urciuoli, Capicchioni, Hassler, Paganini. A disposizione: Sammarini, Carbonara, Coppola, Belletti, Bianchi, Diagne, Orioli, Giacomini, Mini. Allenatore: Muratori.



FERMANA: Orazi, Decarolis, Alidori, Shrif, Catalano, Silenzi, Torricini, Granatelli, Natale, Giandomenico, Taddei. A disposizione: Massenz, Tosano, Tombesi, Pollastrelli, Pagliarani, Vignaroli, Capasso, Torricini, Ricci.



Reti. Cesarini (R), Hassler (R), Capicchioni (R).





UNDER 15 - 17ª Giornata



RIMINI FC – FERMANA 7-1



RIMINI FC: Perazzi (9' st Pirini), Fontemaggi (9' st Cristiani), Drudi (9' st Fabbri), Nava, Manzi, Bizzarri (25' st Zammarchi), Arlotti (4' st Eco), Celani (25' st Scirocco), Di Pollina, Mataj, (4' st Zamagna), Foschi. A disposizione: Molfetta, Cenci. Allenatore: Berretta.



FERMANA: Spataro, Matacotta (dal 1' st Di Giacomo), Marcozzi (dal 1' st Stefoni), Natali, Zucchi (dal 1' st Mazza), Antolini, Antonini (dal 1' st Ruggeri), Basili (dal 1' st Tardini), Fabiani (dal 11' st Spinozza), Ciarrocchi, Romagnoli (dal 27' st Borra). A disposizione: Crosta, Coluccino. Allenatore: Marcatili.





Reti. 13' pt - 20' pt - 9' st Di Pollina, 29' pt - 38' pt Arlotti, 33' pt Drudi, 4' s.t Autorete Fermana, 17' st Spinozza.



Vittoria netta dell’Under 15 biancorossa, che si impone contro i pari età gialloblù per 7-1.

I biancorossi partono subito forte e sbloccano la partita al 13’ con Di Pollina che raddoppia dopo pochi minuti siglando il 2-0. Partita in discesa per i ragazzi di mister Berretta che chiudono la prima frazione sul 5-0 grazie alla doppietta di Arlotti, e al gol di Drudi. Il secondo tempo riprende e al 4' è già 6-0 con un’autorete ospite poi è Di Pollina al 9’ che segna la sua tripletta personale e porta il Rimini sul 7-0 . Il gol della bandiera gialloblù arriva grazie al subentrato Spinozza che fissa il tabellino sul definitivo 7-1.









UNDER 15 FEMMINILE – 16ª Giornata



RIMINI FC – SASSUOLO 3-0



RIMINI FC: Mariani (70’ Vannucci), Giunta (50’ Mastellone), Mascella, De Sio, Pesaresi, Vecchione, Spadazzi (25’ Paganelli, 62’ Sgallini), Ferraro (43’ Cola), Dellarosa (72’ Belhaj). Allenatore: Franco.



RETI: 12’-32’ Dellarosa, 61’ Vecchione.