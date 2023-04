Semaforo disattivato da settimane. Un lettore: "Mai più acceso dopo la Rimini Marathon"

Attualità

Rimini

| 17:11 - 17 Aprile 2023

L'incrocio semaforico tra Viale Regina Elena e via Pascoli, Rimini.

"Un incrocio molto pericoloso per pedoni, auto e moto". È quanto sostiene un lettore di altarimini riguardo alla situazione del crocevia urbano tra viale Regina Elena e via Pascoli a Rimini. Secondo il cittadino riminese il semaforo, nei pressi del Barrumba risulterebbe disattivato, continuando ad emettere luce gialla intermittente da quasi un mese. Più precisamente, spiega il segnalatore "è così dai giorni in cui si è svolta la Rimini Marathon del 25 e 26 marzo 2023".



