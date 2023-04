Calcio RSM, La Fiorita blinda il terzo posto

Sport

Repubblica San Marino

| 16:55 - 17 Aprile 2023

Il presidente Alessandro Cianciaruso.

Con la vittoria di ieri per 1-0 sul Tre Fiori si chiude la regular season de La Fiorita che ora attende i verdetti dell’ultima giornata di campionato (quando i gialloblù riposeranno) per conoscere le probabili avversarie dei playoff.



Sfumata la possibilità di conquistare l’accesso al minitorneo preliminare di Champions League con il primo posto in campionato, le attenzioni sono ora tutte concentrate a garantirsi un posto in Conference League attraverso la vittoria dei playoff.



“C’è grande soddisfazione per avere blindato il terzo posto quando manca un solo turno alla fine della regular season – le parole del presidente Alessandro Cianciaruso -. Un obiettivo ottenuto battendo Tre Fiori, diretta concorrente, che non può più raggiungerci. Il piazzamento ci consente di arrivare ai playoff ancora più convinti di poter guadagnare l’ammissione alla Conference League, traguardo minimo che abbiamo fissato per questa stagione. Grande merito al gruppo squadra e all’allenatore, ai quali chiedo di restare concentrati per chiudere in bellezza questa stagione”.