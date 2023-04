San Marino: Giovanni Canzio confermato al vertice del Tribunale Unico

Attualità

Repubblica San Marino

| 16:14 - 17 Aprile 2023

Giovanni Canzio.

Giovanni Canzio è stato confermato al vertice del Tribunale Unico di San Marino per i prossimi due anni. Il Congresso di Stato, il Governo sammarinese ha espresso in una nota "viva soddisfazione per la conferma del professor Canzio, assunto dal Consiglio Giudiziario, quale Dirigente del Tribunale".

"L'esperienza e la competenza del professor. Giovanni Canzio - si legge - si sono rivelate determinanti nel percorso di riforme della giustizia e, come lo stesso Consiglio Giudiziario sostiene nella sua nota dello scorso 14 aprile il rinnovo dell'incarico è fondamentale affinché "il percorso e le riforme avviate possano proseguire efficacemente".