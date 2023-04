Baskin, Onions sgambettati dal Faenza (57-76)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 16:06 - 17 Aprile 2023







Termina con una sconfitta la stagione regolare per gli Onions che a Calderara si presentano con tante novità, l’esordio di Alvisi e Magnelli e guidati in panchina per la prima volta da Giada DiPadova.



Parte subito forte Faenza e colpisce con i suoi 4. Santarcangelo si mette in moto con Giovarruscio ma Casamassima per Faenza è implacabile da tre punti e i Faentini terminano avanti il quarto sul 5 a 14.



Secondo quarto che inizia con i Serafini (Marco e Riccardo) che si accendono con diverse percussioni in area ma è sempre Casamassima e il Pivot Bonetti R a tenere lontani i Clementini. Si va così al riposo sul 20 a 32 per Faenza.



Terza frazione che comincia nel segno di Halilovic che con 9 punti quasi consecutivi riporta Santarcangelo a meno 4, poi ancora Bonetti comincia a mitragliare da 3 punti e permette a Faenza di riallungare sul 43 a 51.



Ultimo quarto con Faenza che grazie ad un ottimo gioco dei suoi 4 e con un alto numero di portaggi va a sfruttare i suoi Pivot. Di contro Santarcangelo cerca di mettere in partita gli “esordienti”, al termine della partita riusciranno a segnare per la prima volta in campionato sia Russo, sia Magnelli che Alvisi, ma Faenza ha preso ormai un largo vantaggio e nonostante i due canestri di Alcantara (osannato dal suo pubblico) la contesa termina avanti 57 a 76 per i Faentini.



Al termine tutte le squadre coinvolte nel concentramento si sono ritrovate per il consueto terzo tempo per concludere così una bella mattinata di sport e divertimento per tutti.



Prossimo impegno per gli Onions Domenica 30 Aprile alle ore 12 in quel di Molinella contro Pgs Welcome Bologna nel match che metterà in palio il titolo di campione Regionale. Punteggio finale 57-76.



Il tabellino



Onions Santarcangelo – ASDD Faenza 57-76



Onions : Magnelli 4, Russo 2, Serafini M 14, Stargiotti, Alvisi 2, Serafini R 6, Braschi 5, Angeli , Giovarruscio 8 , Halilovic 12, Alcantara 4,Gouba, Della Pasqua. All. DiPadova.





Faenza: Bonetti R 24, Albonetti 4, Casamassima 23, Lega Mi 4, Capra, Emiliani, Placci, Spada 1, Gracioli, Brocchi 2, Lega Ma 4, Guerra 5, Pampanini 7, Bonetti F 2. All. Amorino.



Arbitri: Favarato, Lolli



Parziali : 5-14 20-32 43-51 57-76