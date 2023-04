Big Bench, una panchina XXL per la Valconca: una vista mozzafiato sulla Rocca Malatestiana

Attualità

Montefiore Conca

16:05 - 17 Aprile 2023

La presentazione del progetto Big Bench a Montefiore Conca.

È stato presentato ieri (17 aprile) il progetto della prima Big Bench della Riviera di Rimini che sarà installata a Montefiore Conca. L'idea nasce da un sogno di tre cittadini, Italo Berardi, Silvia Pangrazi e Mauro Riceci, che hanno lavorato per valutare la fattibilità del progetto e hanno ricevuto l'autorizzazione esclusiva dalla Big Bench Community Project. La Grande Panchina sarà un'installazione unica nel suo genere che contribuirà a sostenere la comunità locale, il turismo e le eccellenze artigiane del territorio. Il progetto, che non utilizzerà fondi pubblici, si baserà sul volontariato e sull'unione di cittadini, imprese e associazioni. L'idea delle panchine fuori scala non è nuova, ma la location renderà questa panchina un'esperienza indimenticabile per chi la raggiungerà. Sarà possibile raggiungerla solamente a piedi e già questa sarà un’esperienza percorrendo sentieri CAI praticabili sia da famiglie con bambini che da amanti del trekking fino a raggiungere una posizione immersa nella natura.La vista che si potrà godere dalla Grande Panchina spazia dal promontorio di Gabicce fino a Ravenna, con una vista mozzafiato sulla maestosa Rocca malatestiana di Montefiore Conca e gran parte della vallata del Conca. Il progetto della Big Bench Valle del Conca di Montefiore Conca è pronto e il crowdfunding è stato lanciato. Chiunque può contribuire a far diventare realtà questo piccolo ma Grande sogno. L'installazione della Grande Panchina contribuirà a rendere Montefiore Conca e la Valconca un luogo ancora più speciale e attraente per i turisti, e siamo felici di poter fare la nostra parte per sostenere la nostra comunità.