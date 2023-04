Rimini, prende forma il processo di candidatura a capitale italiana della cultura 2026

Attualità

Rimini

| 14:40 - 17 Aprile 2023

Interno Teatro Galli, Rimini.

Il percorso di candidatura di Rimini capitale italiana della cultura 2026 presentato alla città. E' in programma domani, martedì 18 aprile a partire dalle 18, la prima iniziativa pubblica di presentazione della stimolante sfida che vedrà Rimini ambire all'importante riconoscimento, occasione per immaginare insieme le traiettorie di sviluppo culturale della città.

Domani pomeriggio al Teatro Galli saranno tanti coloro che testimonieranno il loro sostegno a questo progetto che si avvia ad entrare nel vivo. Insieme al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, saranno presenti i rappresentanti degli organismi che compongono il Comitato promotore "Rimini 2026" presieduto da Giorgio Tonelli, tra cui Forum Piano strategico, Provincia di Rimini, Diocesi di Rimini, Università di Bologna, Camera di Commercio di Rimini. Tra gli interventi anche l'assessore alla cultura della Regione Emilia Romagna Mauro Felicori, mentre a moderare sarà Paolo Verri, consulente di supporto per l'elaborazione del dossier di candidatura.





La presentazione sarà anche l'occasione per ascoltare i contributi di realtà che hanno ottenuto il riconoscimento, grazie alla presenza di Salvatore Adduce, ex sindaco di Matera e Rossella Tarantino, manager sviluppo e networking della Fondazione Matera-Basilicata 2019. In programma anche gli interventi video della vicesindaca di Brescia Laura Castelletti e del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, le due città attualmente insignite del titolo e di Francesco Miccichè, sindaco di Agrigento nominata solo pochi giorni fa 'Capitale italiana della Cultura 2025'.





L'appuntamento è aperto a tutti. Chi non potrà essere presente potrà seguire l'iniziativa in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube del Comune di Rimini.