Beach Volley, tricolore federale a squadre. Campo/Zangheri di bronzo a Bellaria

| 14:23 - 17 Aprile 2023

Claudia Campo e Cristina Zangheri.

Dopo due quarti posti nelle tappe bolognesi del campionato italiano federale di beach volley per società (Serie Silver), il team della Beach & Park formato da Claudia Campo e Cristina Zangheri riesce a salire sul terzo gradino del podio. Succede sabato 15 aprile nella tappa bellariese del campionato, sulla sabbia del Polo Est Village.



Entrate in gara con la seconda posizione nel ranking, Campo e Zangheri hanno avuto un primo turno difficilissimo riuscendo a battere per la coppia Serena Sant / Federica Pasquadibisceglie per 2 a 0 ma sempre sul filo di lana (21/19 21/19). Dura anche la partita vinta al secondo turno del tabellone dei vincenti contro Lorena Romagnoli e Alessia Masetti. Un altro 2 a 0 ma anche questo piuttosto stretto (21/19 21/17). Le due vittorie hanno proiettato il team della Beach & Park direttamente in semifinale dove ha perso per 2 a 0 (16/21 16/21) con Chiara Praderio e Carlotta Cervella, lombarde dell’Insubria Gallarate. Arriva così la terza “finalina” per il bronzo che stavolta finisce bene. E’ un’altra battaglia contro la coppia formata da Giulia e Silvia Giovannini dell’Active Beach di Bologna. Primo set alle felsinee (21/19), pronta reazione delle sammarinesi che s’impongono nel secondo per 21 a 12 e che vincono un difficile tie-break per 15 a 12 portandosi a casa, finalmente, il primo podio stagionale.



“Abbiamo affrontato coppie di buon livello e siamo molto contente di questo risultato. – Dicono Claudia e Cristina. - Il vento ha influito sul gioco e spesso ci siamo ritrovate sotto nel punteggio ma siamo state brave a restare sempre in partita. In semifinale abbiamo perso da una coppia che ha giocato quella partita meglio di noi. Meno male che abbiamo vinto la finalina altrimenti avremmo vissuto l’ennesimo quarto posto come una maledizione. Adesso siamo sicure di essere alle finali nazionali di Bibione che si terranno dal 26 al 28 maggio e vedremo di preparci al meglio”.