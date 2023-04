Basket C Silver, Dulca Santarcangelo piega il Veni (75-65)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:17 - 17 Aprile 2023





La Dulca Santarcangelo batte Veni al termine di una gara combattuta (75-65). Giornata sfortunata al tiro per i giovani giallo blu che però fanno dell’energia l’arma vincente e strappano così il foglio rosa contro un’ostica Veni.

Partenza ottima in difesa per Santarcangelo, impeccabile nei primi 5’ di gioco.

In attacco Buzzone apre le danze con una tripla. Il punteggio però al PalaSGR è basso, cosi come i ritmi di gioco. Negli ultimi minuti del primo quarto Veni recupera qualche punto di svantaggio e riesce a portarsi a un solo possesso di distanza al primo mini break.

Nel secondo quarto la squadra di coach Bernardi riesce ad alzare il ritmo offensivo grazie a Bedetti ma sono anche i 10’ di Pesaresi che realizza tre triple dall’alto coefficiente di difficoltà. Veni ancora una volta riesce a rispondere sfruttando gli 1vs1 di Ramzani. Si va all’intervallo lungo con il punteggio di 41-34.

Al rientro dagli spogliatoi l’inerzia è tutta per gli ospiti che recupera e si porta in vantaggio con un unico break. La reazione della Dulca avanti il pubblico amico non si fa attendere. Bedetti è monumentale e si carica l’attacco finora inceppato sulle spalle servendo Assist e andando più volte in lunetta.

Nell’ultimo quarto ancora troppo basse le percentuali al tiro di Santarcangelo e allora saggiamente si fa affidamento ai lunghi gialloblu che gli ospiti non riescono a contenere se non fallosamente. Numerosi viaggi in lunetta ammazzano il ritmo della partita e gli Angels riescono a controllare il risultato fino al termine della partita prima di gioire con il pubblico amico.

Prossimo appuntamento in casa il 29 aprile. Per l’occasione ci sarà il Dulca Angels Day, giornata dedicata al nostro Main Sponsor con tante iniziative e novità. Prima però si farà tappa a Casalecchio il 22 aprile.



Il tabellino



Dulca Santarcangelo: Buzzone 13, Pesaresi 12, Bedetti 18, Mulazzani 3, Rossi 4, Macaru, Bonfè, Benzi NE, Mari, Saltykov 14, Panzeri NE, James 11. All.: Bernardi Ass.: Evangelisti, Miriello



Veni Basket: Passarini 8, Zanellati 6, Patrese 10, Bulgarelli 17, Ghidoni 6, Ramzani 18, Pastore, Ghedini, Lenzi, Bondoli, Ghidoni, Miolli. All. Castriota