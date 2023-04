Rimini: accordo tra Comune e Guardia di Finanza per vigilare sulle opere finanziate dal Pnrr

Attualità

| 13:37 - 17 Aprile 2023

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. t.ST Alessandro Coscarelli e il Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Oggi, (17 aprile) presso il Comune di Rimini, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Sindaco della città, volto ad implementare la vigilanza sulle opere in corso di realizzazione finanziate con le risorse del Pnrr. Il protocollo prevede che il Comune di Rimini fornisca alla Guardia di Finanza informazioni e dati ritenuti utili per prevenire e reprimere illeciti nella materia. L'accordo mira a garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche sul territorio provinciale e a promuovere la legalità, la trasparenza e l'efficacia realizzativa nella fase di messa in campo delle risorse e nella concreta realizzazione delle progettualità finanziate.