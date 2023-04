Centro karate Rimini-Cervia trionfa alla terza tappa del circuito veneto

Sport

Rimini

| 13:26 - 17 Aprile 2023

Il Trofeo Samurai di karate svoltosi il 16 aprile a Padova.

Ancora una trasferta ricca di soddisfazioni per la squadra del Centro karate Rimini-Cervia che si è presentata al Pala Raciti di Padova per disputare la terza tappa del circuito veneto di karate. Il primo atleta a salire sul tatami di gara è stato Davide Vallorani, il più piccolo della squadra, classe 2013. Al termine della prima gara nella specialità del kumite simulato (combattimento) è arrivato primo e ha messo al collo la prima medaglia d’oro della giornata. Nella seconda gara riservata alla specialità del kata (forma) il nostro Davide ha battuto ancora una volta tutti i suoi avversari ed è salito nuovamente sul gradino più alto del podio conquistando il secondo oro.



Nel pomeriggio, Simone Di Sante classe 2009 ha disputato due gare di kata. Nella classe cadetti ha vinto l’argento e nella classe junior ha vinto la medaglia d’oro.

A seguire, Letizia Fede e Andrea Bellucci hanno vinto la medaglia d’argento nel kata entrambi classe senior. Purtroppo assenti per infortunio due componenti della squadra Gianpaolo Vallorani e Christian Dan.