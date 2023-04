Sinergie tra operatori e autorità locali: evento benefico a sostegno di Ardesio

Attualità

Cattolica

| 13:14 - 17 Aprile 2023

Il 15 aprile 2023 una quindicina di operatori balneari, chioschisti, ristoratori e commercianti di Cattolica hanno organizzato un aperitivo solidale ad Ardesio per promuovere i sapori della Romagna e dimostrare la loro solidarietà alla comunità di Ardesio, colpita dall'emergenza del 5 aprile. I partecipanti hanno gustato la piadina romagnola con sardoncini alla griglia accompagnati da vini e birre cattolichini e contribuito alla raccolta benefica destinata ad Ardesio. L'evento è stato frutto di importanti sinergie tra operatori di Cattolica, volontari e enti locali. Al termine della serata le autorità presenti hanno espresso i loro ringraziamenti e la loro vicinanza. La sindaca di Cattolica ha invitato Ardesio e le due valli a cucinare a Cattolica in spiaggia e ha presentato l'offerta turistica della città per l'estate.