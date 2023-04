Disturbi del comportamento post pandemia, rinnovato il supporto psicologico per ragazzi a Santacangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

12:55 - 17 Aprile 2023

Foto di repertorio.

Si rinnova anche per il 2023 alla scuola media Franchini il progetto per il supporto educativo e psicologico di ragazzi e ragazze, nato in risposta alla disregolazione emotiva sperimentata da molti giovani all’indomani della pandemia da Covid-19.

Già attuato nel 2021, il progetto è stato nuovamente incluso tra le azioni finanziate dal distretto socio-sanitario di Rimini nord, che a questo scopo ha assegnato all’Amministrazione comunale circa 8mila euro, poi trasferiti dal Comune alla scuola Franchini.



In dettaglio, il progetto prevede un supporto educativo in aggiunta e in continuità a quello realizzato con le risorse assegnate dagli enti locali. L'intervento si è rivelato particolarmente apprezzato ed efficace, facendo fronte alle richieste avanzate dagli insegnati in diverse situazioni di difficoltà relazionali tra i ragazzi.

Tra i principali interventi, oltre a singoli alunni in difficoltà, anche quelli su classi particolarmente complesse da un punto di vista relazionale: nel 2021 hanno beneficiato delle 380 ore complessive del servizio circa dieci classi – tra interventi singoli e di gruppo – tra i mesi di marzo e novembre.



Tra aprile e novembre 2023, viste le numerose richieste di colloquio psicologico in ambito scolastico, oltre al supporto educativo i fondi stanziati dal distretto socio-sanitario saranno impiegati anche per integrare il servizio di aiuto psicologico, già presente presso la Franchini grazie alle risorse stanziate dall'Unione di Comuni Valmarecchia: un risultato significativo anche considerato l’aumento di alunni con disturbi del comportamento e le richieste di colloquio con personale specializzato avanzate dagli studenti e dalle famiglie.

“L’offerta di servizi per ragazzi e ragazze passa dalla collaborazione tra tutti gli enti coinvolti e da una positiva integrazione delle progettualità attuate in ambito scolastico, sociale e di politiche giovanili” dichiara l’assessora alla Scuola e ai servizi educativi, Angela Garattoni. “All’indomani della pandemia, che tanto ha pesato su ragazzi e ragazze, è ancora più importante promuovere occasioni di miglioramento del benessere emotivo e psicologico dei giovani, come dimostra il gradimento incontrato tra alunni e insegnanti della scuola Franchini per il servizio di supporto educativo. Continueremo a lavorare su questo fronte – conclude l’assessora – sempre disponibili ad accogliere le necessità che ci vengono sottoposte da scuole e famiglie”.