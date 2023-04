Riccione, centri estivi nelle scuole d'infanzia: definiti criteri e tariffe

Attualità

| 12:22 - 17 Aprile 2023

La giunta comunale di Riccione ha definito i criteri e le tariffe dei servizi a domanda individuale dei centri estivi “Le Dune” per l’estate 2023. I genitori degli alunni delle scuole per l’infanzia comunali, che hanno già ricevuto la comunicazione da parte dell’amministrazione tramite il bollettino mensile, potranno confermare (tramite il portale) l’adesione o meno a partire da domani, 18 aprile, e fino al 5 maggio. I genitori dei bambini delle scuole statali, invece, potranno iscrivere i propri figli durante il periodo che va dal 15 al 31 maggio (sempre tramite il portale).





Chi può accedere al servizio



Il centro estivo “Le Dune” è il servizio attivato nei mesi di luglio e agosto presso le Scuole dell’Infanzia comunali e statali. Possono accedere al servizio i bambini iscritti alle scuole dell’infanzia comunali nell’anno scolastico di riferimento; i bambini residenti nel Comune di Riccione iscritti alle scuole dell’infanzia statali nell’anno scolastico di riferimento (le domande di bambini non residenti delle scuole dell’infanzia statali vengono prese in considerazione solo in seguito all’esaurimento della graduatoria dei residenti e compatibilmente con l’organizzazione del servizio); i bambini titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea ai sensi del D.lgs del 28 gennaio 2008 n. 25 compatibilmente con l’organizzazione del servizio.



E’ prevista un’organizzazione per gruppi di bambini di età eterogenea, definita anche in base al periodo di frequenza.





Gli orari di apertura del centro estivo



L’orario di apertura del centro estivo è dalle ore 8.30 alle 16.00 (orario intero), con possibilità di uscita intermedia dalle ore 13.00 alle 13.30 (orario ridotto). E’ previsto un servizio di anticipo (dalle ore 7.45 alle 8.30) riservato ai bambini con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa o ai minori diversamente abili ai sensi della L.104/1992 o con problematiche sociali/sanitarie.





Per l’iscrizione bisogna essere in regola coi pagamenti



E’ fatta salva la possibilità di accogliere richieste di anticipo in relazione ad altre esigenze, previo parere del Dirigente e compatibilmente all’organizzazione del servizio. L’iscrizione al centro estivo può essere accolta solo se in regola con i pagamenti delle rette relative alle istituzioni comunali per l’infanzia e/o al servizio di ristorazione per la scuola d’infanzia statale e per la scuola primaria.





Si può frequentare il centro estivo anche solo per alcuni periodi



Al momento dell’iscrizione, è possibile scegliere se frequentare il centro estivo per tutto il periodo di apertura dal 1 luglio al 1 settembre oppure per singoli periodi anche non continuativi: - per tutto il mese di luglio (4 settimane); per i giorni dal 1 al 14 agosto (2 settimane); per i giorni dal 16 agosto al 1 settembre (durante un periodo su 3 settimane).





Pagamenti anticipati. Non sono previste riduzioni per chiusure o assenze



La quota retta dovrà essere pagata anticipatamente mediante due versamenti: il primo per il mese di luglio con scadenza il 22/06/2023 e il secondo per la frequenza nel mese di agosto con scadenza il 20/07/2023.





I bollettini verranno inviati via e-mail e dovranno essere pagati mediante il circuito PagoPa. Le chiusure dovute a causa di forza maggiore e le assenze effettuate durante il periodo di frequenza del centro estivo non danno adito ad alcuna riduzione.