Riccione, grande partecipazione alle celebrazioni del Beato Alessio

| 12:14 - 17 Aprile 2023

Le previsioni del meteo avevano annunciato un fine settimana da trascorrere con l’ombrello in mano e invece il sole di Riccione non è mancato tanto che i festeggiamenti per il Beato Alessio hanno visto una folla per le vie del Paese con le giostre in piazza Unità e le bancarelle dell’evento “Io, tu e… le rosole” sono state prese d’assalto. Molto gradita dai bambini l’iniziativa dal titolo Vivi la magia di Disneyland con spettacoli di giocoleria e magiche sorprese nel pomeriggio di sabato in piazza Matteotti.



Impossibile fare una stima puntuale delle presenze alla due giorni di festa ma per comprendere la misura del successo dell’iniziativa è sufficiente un dato: sabato sera il banco della parrocchia di San Martino (aperto con la finalità di ricostruire la tensostruttura della chiesa danneggiata dal maltempo) aveva già terminato le rosole. “E la stessa cosa è successa a diversi altri banchi durante la domenica: nonostante avessero fatto grandi rifornimenti, la richiesta è andata molto oltre - riferisce la presidente del comitato Riccione Paese Vilma Volpetti -. E’ stato un ottimo successo in termini di partecipazione da parte del pubblico: certamente abbiamo avuto un flusso di diverse migliaia di persone. Una bella festa cittadina con tutti i commercianti che hanno tenuto aperto e tantissime iniziative di intrattenimento che hanno funzionato molto bene”.



Tra le tante, l’esibizione di danza e intrattenimento del gruppo S.Ballo della cooperativa Cuore 21 che ha animato il pomeriggio del sabato. Cuore 21 inoltre ha partecipato alla fiera delle rosole anche con il mercatino solidale. “Dopo lo spettacolo - racconta la sindaca Daniela Angelini -, insieme all’assessore Simone Imola e alla presidente Volpetti abbiamo fatto una merenda con i ragazzi. Riccione è una grande famiglia e sa essere sempre molto generosa”. La grande risposta del pubblico all’iniziativa solidale della chiesa di San Martino sta a dimostrarlo. “Un’ottima offerta di intrattenimento in occasione dei festeggiamenti del Beato Alessio, che valorizza un prodotto di qualità e le migliori espressioni della solidarietà e della inclusività cittadina”.



Ora Riccione Paese guarda già all’estate. “Abbiamo terminato questa festa ma teniamo i motori accesi: vogliamo proporre delle belle iniziative durante l’estate”, conclude Vilma Volpetti.