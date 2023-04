Educazione alimentare: due appuntamenti a Bellaria per gli studenti

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:09 - 17 Aprile 2023

Si svolgeranno in settimana due mattinate di approfondimento in tema di educazione alimentare, rivolte agli studenti di Bellaria Igea Marina: in programma giovedì 20 e venerdì 21 aprile al Teatro Astra, vedranno le classi suddivise, appunto, in due distinte giornate, con spettacoli a cura dell’agronomo Daniele De Leo.



Un’iniziativa promossa dalla Società Cooperativa Gemos, che gestisce il servizio mensa nelle scuole di Bellaria Igea Marina, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. Per un progetto che intende promuovere, più in generale, la sensibilizzazione alle materie prime utilizzate nei menu e il piacere di consumare un pasto insieme a compagni di classe e insegnati.



Il programma degli spettacoli, della durata di circa novanta minuti, prevede una scaletta articolata in diversi distinti momenti così intitolati: l’incontro tra culture alimentari si sposa con l’incontro delle filiere alimentari; il latte, il caglio e il sale, una armonia di ingredienti per fare il formaggio, con preparazione dello Squacquerone di Romagna Dop in diretta e l’abbinamento con la frutta del territorio; i ritornelli della nonna, come ad esempio “al contadino non far sapere…”; lo spiedino di frutta fresca, idee creative per mangiare frutta e ortaggi durante la giornata. Le matinée termineranno con una sfida canora tra le due ali del teatro, ispirata al cibo dei Barbari a confronto con il cibo dei Romani.