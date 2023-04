Attualità

Rimini

| 11:55 - 17 Aprile 2023

I rifiuti abbandonati.

Cartacce, bottiglie e siringhe abbandonate ino spazio verde. La segnalazione arriva da un nostro lettore che ha scritto al numero Whatsapp 347 8809485. La zona in questione si trova prima del sottopasso di via Tripoli a Rimini. "Siringhe e sporcizia" scrive il nostro lettore nel messaggio.







