Confiscati 600mila euro a 70enne in carcere per tentato omicidio

| 11:39 - 17 Aprile 2023

Immagine di repertorio.

Cinque immobili tra Pesaro Urbino e Rimini ed un'auto: seicento mila euro sono stati confiscati dalla Polizia ad un 70enne pluripregiudicato spacciatore, in carcere per tentato omicidio. I beni erano stati sequestrati ad ottobre dopo una complessa indagine per bloccare i patrimoni di provenienza illecita del 70enne residente in provincia di Rimini. L'uomo, dal 1972, ha commesso crimini sia nella provincia di Rimini che in quella di Forlì. Tentato omicidio, dentezione di arma da fuoco e spaccio sono solo alcuni punti del curriculum criminale del 70enne. Con i proventi dell'attività legata alla droga aveva effettuato diversi investimenti nel settore immobiliare e commerciale. La pericolosità sociale del 70enne ha fatto sì che il Tribunale di Bologna, oltre al provvedimento della confisca dei beni, abbia sottoposto l'uomo alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per tre anni.



"L’attività della Divisione Anticrimine della Questura di Rimini" si legge nella nota stampa "proseguirà attraverso il costante controllo delle attività economiche e imprenditoriali ubicate nella provincia di Rimini, monitorando i patrimoni acquisiti illecitamente ed intercettando i tentativi di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali".