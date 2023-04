Documentari regionali protagonisti a Rimini al Cinema Tiberio

Eventi

Rimini

| 10:59 - 17 Aprile 2023

Una scena da 'Infinito'.

Al Cinema Tiberio di Rimini parte l'edizione 2023 di "Doc in tour", la rassegna promossa da FICE Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna e Cineteca di Bologna dedicata ai documentari regionali: il primo appuntamento in cartellone è per martedì 18 e mercoledì 19 aprile con Infinito. L'universo di Luigi Ghirri di Matteo Parisini con Stefano Accorsi.

Ha un titolo davvero molto appropriato lo studio monografico, scritto e diretto da Matteo Parisini (Bologna, 1980) a partire dalla collaborazione dell'Archivio Ghirri e di alcune figure vicine al fotografo Luigi Ghirri: una sintesi elegante e documentata della sua opera, che vuole avvicinare e introdurre chi guarda ai principi estetici della sua attività artistica. Invece di affidarne l'interpretazione a una pletora di critici e conoscitori, il film si concentra su pochi, mirati interventi: tra gli amici, i pittori Franco Guerzoni e Davide Benati, il fotografo Franco Leone e gli storici della fotografia e dell'arte Paolo Barbaro e Arturo Carlo Quintavalle; tra i familiari, la sorella Roberta, la cognata Elena Borgonzoni, la figlia Ilaria.



Nato a Scandiano (Reggio Emilia) nel 1943, Luigi Ghirri è diventato fotografo di fama internazionale dopo aver abbandonato, a metà anni settanta, il suo lavoro poco amato di progettista. Una formazione che ha lasciato in lui – nipote di pittore e da adolescente già alle prese con la fotografia amatoriale, curioso compulsatore dell'album di famiglia in pari modo dell'atlante geografico – decisive impronte sulla concezione di paesaggio e ambiente. Moltissimi dei suoi scatti saranno ambientati nella sua regione di provenienza, attorno al Po, che ha molto osservato, con sguardo pieno di attenzione e spirito d'avventura.

Scomparso nel 1992 a Roncocesi, frazione di Reggio Emilia, Ghirri ha costruito un'iconografia che non esisteva e le ha conferito uno status di terra mitica, riconoscibile dalle linee di fuga e dagli orizzonti illimitati.

Proiezioni martedì alle ore 21, mercoledì alle ore 17 e alle ore 21. Biglietti interi € 5, ridotti Tiberio Club € 4.