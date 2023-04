Scuola e disabilità, a Cattolica il film 'Il cerchio' in concorso al David di Donatello

Eventi

Cattolica

| 10:50 - 17 Aprile 2023

La regista Sophie Chiarello.

Secondo appuntamento, mercoledì 19 aprile alle 20:30, presso il Salone Snaporaz di Cattolica, con la rassegna di film ad ingresso gratuito sui temi del mondo scolastico e della disabilità.



Dopo l'apertura, la scorsa settimana, con "La timidezza delle chiome" di Valentina Bertani, la nuova proiezione vedrà protagonista la pellicola "Il cerchio" di Sophie Chiarello, che sarà presente in sala ad incontrare e confrontarsi con gli spettatori.



Il film racconta la crescita dei bambini della sezione B della scuola elementare Daniele Manin di Roma. La regista ha seguito gli alunni per cinque anni, dal 2015 al 2020. Il racconto è incentrato sulla pratica pedagogica del circle time e presenta numerosi spunti didattici ed educativi permettendo a bambini e ragazzi di interrogarsi e confrontarsi su diversi temi, dal mondo adulto all’integrazione, passando per il mondo del lavoro e della pandemia, un po’ come se, durante la visione, si trovassero all’interno di quel cerchio. La pellicola è nella cinquina di opere che concorrono al Premio David di Donatello – Cecilia Mangini 2023 per il miglior documentario.



La rassegna proseguirà il 26 aprile con la proiezione del film "Scuola di Babele - La cour de Babel" di Julie Bertuccelli. L'ultimo appuntamento sarà il 3 maggio con "Il patto del silenzio - Playground" di Laura Wandel, sul tema del bullismo.



L'organizzazione è a cura dell'Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale di Rimini ed il CTS (Centro Territoriale di Supporto) Rimini, il Patrocinio del Comune di Cattolica, ed in collaborazione con il Circolo Toby Dammit e Cattolicaperlascuola APS. L'obiettivo della rassegna è quello di stimolare la riflessione sulla complessità delle sfide pedagogiche che i docenti si trovano quotidianamente ad affrontare.