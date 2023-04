Centro Karate Riccione: medaglie importanti ai campionati Regionali

Sport

Riccione

| 10:46 - 17 Aprile 2023

Gli atleti e le atlete riccionesi.

Tante importanti medaglie domenica 16 aprile ai campionati Regionali di Karate esordienti del FIJLKAM per il Centro Karate Riccione, a coronamento di un duro e costante lavoro di preparazione. Ecco la lista dei podi: oro per Ginevra Vandi e bronzo per Adele Giulianelli nel kumite, oro per Davide Abbruscato nel Kata esordienti maschile e oro anche per Isabel Cardaropoli nel kata femminile.

I giovani atleti si qualificano tutti per i prossimi campionati italiani a Roma, insieme ad Emma Cescut. Davide Abbruscato e Isabel Cardaropoli si qualificano anche per il prossimo trofeo CONI.



"Il lavoro tecnico che stiamo portando avanti, in linea con le indicazioni della federazione, trova conferma in questi risultati" dice il presidente Moreno Villa, mentre la vice presidente Manuela Gasperoni afferma "siamo orgogliosi dei nostri ragazzi e dell'impegno e passione che mettono sia in gara che negli allenamenti, un grazie va alle famiglie che ci supportano ".