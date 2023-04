Calcio Prima, solo un pari per l'Accademia Marignanese (0-0)

Sport

San Giovanni in Marignano

| 23:31 - 16 Aprile 2023

L'Accademia Marignanese.

A tre giornate dalla fine il tempo stringe e il calendario propone sfide che possono modificare considerevolmente la classifica sia in testa che in zona retrocessione. La Accademia Marignanese, ha assoluto bisogno di vincere e riceve fra le mura amiche la Asar Accademia Calcio che è in posizione per niente tranquilla, appena sopra la zona critica della classifica.

La partita non è bella, le occasioni da rete sono poche da una parte e dall’altra, l’equilibrio regna sovrano e il pareggio finale è giusto e rispecchia quanto visto sul campo. Il rammarico per la Accademia Marignanese è quello di non avere a disposizione tutta la rosa, in particolare il bomber Gianluca De Blasio e non essere riuscita a mettere in campo la feroce determinazione vista nelle ultime gare per ottenere una vittoria che, guardando i risultati delle partite odierne le avrebbe consentito di agguantare in graduatoria il Romagna e il Delfini Rimini a quota 28 punti in zona play-out.



Nelle due giornate che mancano alla fine i ragazzi di mister Mirko Palazzi dovranno fare visita alla capolista Bellariva, che con la sconfitta subita a Mondaino ha assoluto bisogno di vincere perché vede il Morciano, largamente vincitore con il Gatteo, a soli tre punti e con lo scontro diretto all’ultima giornata. Per poi chiudere in casa con il Gatteo, che nonostante la pesante sconfitta odierna spera ancora di accedere al play-off.



Il tabellino



ACCADEMIA MARIGNANESE: Badioli, Izzo, Pontellini, Beccari, Tirincanti, Radu (90° Nacar), Cekirri (75° Markaj), Romano Andrea, Morri (35° Gabellini), Ottaviani, Bacchielli. A disposizione: Martini, Berardi, Ceccarini, Kadrija, Venuto, Morganti. All. Palazzi.

ASAR ACCADEMIA CALCIO: Mauri, Bologna, Angelini, Sogos (86° Sisti), Fattori, Franchi, Dituri (58° Zanni), D’Adamo (75° Bacchini), Ciavatta (68° Alberto), Marchionna, Stella. A dispo. Marcaccini, Ricci, Fantini, Broccoli, Sanchi. All. Pellegrino

Arbitro: Ramzi Galalla della Sezione di Ravenna