Calcio 2a Cat: Pagliarani regala al filo di lana la vittoria al Santarcangelo, 3-2 al Borgo Marina

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 19:50 - 16 Aprile 2023





FC Young Santarcangelo:1 Gregori, 2 Depaoli, 3 Casali(66′ 17 Magnani), 4 Zavattini N.(90'+2 14 Pagliarani), 5 Grossi, 6 Chiussi, 7 Azzurro, 8 Succi (73′ 18 Lombardi ), 9 Zavattini L, 10 Semeraro, 11 Zangoli(46′ 19 Fornari). A disposizione:12 Bannini, 13 Tosi Brandi, 15 Canarecci, 16 Cipelletti, 20 Siboni. Allenatore: Nicolini



A.S.D. Borgo Marina: 1 Grassi,2 Nemesi, 3 Soriano(57′ 16 Tamagnini), 4 Pace, 5 Franco, 6 Guerra, 7 Moroni, 8 Renzi(90'+1 14 Calzolari) 9 Sanchi(17′ 19 Rosa), 10 Savini(83′ 17 Tosi), 11 Magrini(73′ 18 Esposito). A Disposizione:13 Evolti, 15 Foroni. Allenatore: Schiaratura



Arbitro: Raio sezione di Rimini

Reti: 30′ Rosa, 37′ Zavattini N.(rig.), 44′ Zangoli, 50′ Renzi, 90'+5 Pagliarani

Ammonizioni:66′ Zavattini N.



Inizio partita molto aggressivo per lo Young che nei primi 10 minuti ha 4 occasioni per andare in vantaggio. Al 19′ un bel tiro di Zavattini L. viene respinto da Grassi sulla traversa. Al 30′ una palla lunga coglie impreparata la difesa casalinga e, a tu per tu con Gregori, Rosa non sbaglia. Al 36′ Zavattini L. viene atterrato in area e Zavattini N., all'ultima partita in carriera, firma il pareggio. Al 43′ Soriano salva il risultato murando una conclusione a porta vuota di Zavattini L. Al 44′ Zangoli recupera un buon pallone al limite dell'area e porta in vantaggio i Gialloblù. In apertura di secondo tempo da una mischia in area ne esce vincitore Renzi che firma il 2-2. Al 68′ i clementini hanno un'occasione incredibile ma entrambe le volte la traversa nega il vantaggio, prima a Fornari poi a Semeraro. Al 85′ Chiussi colpisce di mano in area di rigore ma Gregori para a terra il rigore di Moroni. Nell'ultimo giro di lancette, dopo 323 giorni dall'ultimo match, è il neo-entrato Pagliarani a firmale il definitivo 3-2.