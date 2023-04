Dramma della solitudine a Rimini: donna anziana rinvenuta morta in casa

Cronaca

| 19:49 - 16 Aprile 2023

La Polizia Mortuaria sul luogo della tragedia.

Un dramma della solitudine si è verificato a Rimini, dove è stato rinvenuto il cadavere di una donna anziana di 83 anni in avanzato stato di decomposizione. La vittima è stata identificata come residente in un appartamento situato al piano terra di una palazzina in viale Regina Margherita, 155. I vicini hanno segnalato alle autorità la presenza di cattivi odori.



Domenica 16 aprile, nel tardo pomeriggio, i carabinieri sono intervenuti sul posto, coordinati dal procuratore di turno Davide Ercolani. Con l'ausilio dei vigili del fuoco, sono entrati nell'abitazione e hanno scoperto il corpo della donna. Il forte odore che proveniva dall'alloggio ha fatto temere il peggio, ed è stato confermato il sospetto dei vicini.



Le cause della morte non sono ancora state accertate, ma le indagini sono in corso per scoprire cosa sia successo e per chiarire le circostanze che hanno portato al decesso della vittima. La morte della donna è un ennesimo caso di solitudine e di isolamento sociale che affligge molte persone anziane.



Questo triste episodio ci ricorda l'importanza di prestare attenzione ai nostri vicini anziani e di segnalare alle autorità eventuali situazioni di emergenza.