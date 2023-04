Volley B2 femminile, Lasersoft si aggiudica il derby contro Rimini (3-0)

Sport

Rimini

| 19:02 - 16 Aprile 2023

Davanti ad una bella cornice di pubblico la Lasersoft Riccione si aggiudica per 3-0 il derby di ritorno con Rimini raggiungendo quota 52 punti in classifica al quarto posto. Una gara sentita da ambo le parti che le ragazze di coach Piraccini hanno ben gestito nonostante una Projet System Rimini volitiva che ha sempre cercato di stare in partita.

Avvio di incontro molto equilibrato nei primi due parziali, mentre nel terzo ed ultimo set Riccione fugge via fin da subito, permettendo infine a coach Piraccini di poter ruotare tutte le giocatrici a sua disposizione.

Nel prossimo weekend, sabato 22 alle ore 17.30, Moltrasio e compagne raggiungeranno nuovamente la toscana, per uno vero e proprio 'big-match' con le padroni di casa dell'Ariete Pallavolo Prato, terze della classe che precedono di appena due lunghezze le riccionesi.



La partita

Grande equilibrio iniziale con le due formazioni che rispondono colpo su colpo con sorpassi e controsorpassi, ma il divario nel puneggio è solo di 1 punto fino a metà parziale. L'ace del capitano Moltrasio firma il primo break per la Lasersoft (19-16), poi Gabellini con il mani-out trova l'allungo decisivo sul (22-18). Sul set point Riccione, Altini con un errore al servizio regala il primo parziale alla formazione riccionese.



Nel secondo set il copione non cambia, avvio di parziale equilibrato ma nonostante ciò Riccione riesce sempre a tenere la testa avanti assicurandosi due lunghezze di vantaggio (7-5/13-11/16-14/20-18). A fine set con un parziale di 5-0 Riccione conquista anche la seconda frazione (25-18), con il venticinquesimo punto messo a terra da Tallevi.



Nel terzo ed ultimo parziale la Lasersoft trova fin da subito un bel margine nel punteggio (9-4) mentre Rimini fatica maggiormente, rispetto ai primi due set, ad impostare il proprio gioco. Riccione capisce le difficoltà dell'avversario e insiste (14-5). C'è spazio in questa frazione anche per Chistè al posto di Moltrasio, Paolassini per Gabellini, Astolfi sostituisce Ricci e il cambio libero Jelenkovich per Stefanini. Timida reazione finale per le ospiti che riescono ad annullare sei match point, il divario resta comunque ampio, e alla settima occasione Astolfi chiude il set e la partita (25-18).



Il tabellino



Lasersoft Riccione - Projet System Rimini 3-0





Riccione: Moltrasio 1, Tallevi 17, Gabellini 11, Godenzoni 10, Gugnali 10, Ricci 9, Astolfi 1, Jelencovich L1, Stefanini L2, Paolassini, Chistè, Agostini | 1°All..: Piraccini 2°All.: Musumeci



Rimini: Gennai 1, Altini 10, Bologna 9, Grandi 4, Ugolini 2, Costantino 5, Zammarchi 1, Orsi 2, Marchi L1, Launi L2, n.e. Calamai, Bucella, Berardi | 1°All.: Gambuti



Parziali: 25-19/25-18/25-18