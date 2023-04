Calcio Prima, il Sala passa a Riccione (1-2)

Sport

Riccione

| 18:53 - 16 Aprile 2023

Non basta un buon Riccione per tornare alla vittoria. Specialmente nella prima frazione di gioco tantissime le occasioni da goal, un po tutti ci provano, ma la palla non vuole entrare. Strepitoso il portiere del Sala Bocchini in due circostanze, poi un palo e due salvataggi sulla linea di porta salvano il Sala che addirittura si porta in vantaggio al 40' co Gjini che sfrutta un'azione di contropiede ben orchestrata.

Al rientro in campo la musica non cambia: Riccione in avanti e Sala che si difende con ordine. Ci vuole una magia di Brisigotti al 64' per ristabilire la parità. Altre due chiare occasioni da rete non finalizzate tra il 65' e il 70' per il Riccione e poi come spesso capita arriva il goal vittoria per il Sala con Milzoni all'83' che fulmina Amati da due passi. Vince il Sala di mister Bartolini senza rubare nulla. I ragazzi di Agliuzza possono recriminare per le tante occasioni da goal create e non gestite al meglio, ma in egual modo vanno elogiati per l'impegno ed il bel gioco messo in campo.



Il tabellino



Riccione - Pol. Sala 1 - 2

Riccione; Amati, Borgognoni, N'Dao, Mangianti, Ioli, Fabbri, Giovannelli, Brisigotti, Capriotti, Bastianelli dall'84' Screti, Fantini dal 77' Angelico. A disp.; Batani, Pierleoni, Montanari, Colonna. Allenatore Agliuzza.



Sala; Bocchini, N'Doia dal 51' Nava, Velella dal 65' Ciancio, Novelli dal 67' Introcaso, Maroni, Zammarchi, Gjini, Carelli dal 59' Marconi, Mastria, Quarta, Milzoni dall'85' Cialotti. A disp.; Urbini, Biasetti, Fiaschini. Allenatore Bartolini.

Arbitro; Masami Watanabe di Faenza.

Reti. 40' Gjini (S), 64' Brisigotti (R), 83' Milzoni (S).

Note. Ammoniti; Ioli e Bastianelli per il Riccione. N'Doia, Milzoni, Novelli, Maroni per il Sala.