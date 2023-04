Calcio D, la Sammaurese ferma la Pistoiese (0-0)

Sport

San Mauro Pascoli

| 18:41 - 16 Aprile 2023



Ottima prova della Sammaurese, che ferma senza gol la Pistoiese seconda in graduatoria e guadagna un punto importante per la propria classifica.

Primi minuti di gioco di possesso palla arancione, mentre la Sammaurese riparte spesso, ma i difensori toscani coprono bene. Al 35′ prima vera chance locale con il giovane gioellino Di Biase, di recente prelevato dalla Juventus, che calcia a lato, anche se Piretro era vigile a protezione dello specchio.

In avvio di ripresa occasione avversaria sull’asse Macrì-Boccardi, tuttavia quest’ultimo non colpisce bene al volo. I padroni di casa insistono, però la punizione di Caponi non crea grattacapi particolari ai nostri, insidiosi da fuori area con Scarponi (75′). Girandola di cambi finali, risultato che non si sblocca nonostante una triplice occasione giallorossa (Maltoni-Merlonghi-Barbatosta con la sfera salvata ripetutamente sulla linea dai giocatori di Consonni) e un contropiede quasi letale della Pistoiese su cui si immola Maggioli con la schiena, il match che si chiude privo di reti. Testa alla prossima, al Macrelli arriverà il Lentigione.



TABELLINO



PISTOIESE – SAMMAURESE 0-0



PISTOIESE (4-2-3-1): Valentini; Biagioni (14’ st Vassallo), Davì, Viscomi, Arcuri; Caponi, Mehic (40’ st Ennasry); Sighinolfi (24’ st Barbuti), Boccardi (14’ st Andreoli), Macrì; Di Biase (30’ st Florentine). A disp.: Urbietis, Basani, Martic, Avdillari. All.: Consonni.

SAMMAURESE (4-3-3): Piretro; Masini, Benedetti, Maggioli, Bolognesi; Casadio, Scarponi (34’ st Maltoni), Haruna; Berardi (24’ pt Cremonini), Grassi (21’ st Barbatosta), Merlonghi. A disp.: Zavatti, Manfroni, Grbic, Sami, Vallocchia, Di Novella. All.: Martini.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

NOTE: giornata soleggiata, ma ventosa, spettatori circa 1200. Ammoniti: Caponi, Andreoli. Angoli: 6-2. Recupero: 1’, 4’.