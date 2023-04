Basket D, i Tigers ruggiscono in trasferta. Grande prova del collettivo

Sport

Repubblica San Marino

| 18:06 - 16 Aprile 2023

Per Zannoni 22 punti.

Non era solo uno scontro al vertice, ma una vera e propria sfida da dentro-fuori, quella tra Audace Bombers (capolista) e Fast Coffee Villanova Tigers. Una sconfitta avrebbe quasi precluso le porte dei playoff per le Tigri, nonostante il secondo posto, vista la classifica cortissima. I Tigers sono arrivati all’appuntamento più che spuntati, viste le assenze di Mazzotti (squalificato) e degli indisponibili Campidelli, Rossi e Thiam, ai quali si è aggiunto all’ultimo momento Tommaso Guiducci influenzato. I biancoverdi hanno però tirato fuori le unghie e artigliato una gara difficile, giocata in pratica sempre punto a punto, dimostrando cuore, carattere e testa.

Pronti via, al PalaCus sembra una sfida tra il bolognese Gandolfi e Andrea Buo, 6-8 per il villaverucchiese. Entrambe le squadre hanno mani educate, si segna tanto e il punteggio è alto con Fi. Guiducci e capitan Zannoni che rintuzzano il tentativo di fuga dei padroni di casa.

La musica cambia nel secondo tempino, con le difese ben più aggressive. Audace monta una box&one che non abbandonerà più per il resto della gara e cerca di limitare Zannoni. Il capitano, pur limitato, ne segna 8, ma ci pensa Polverelli ha dominare sotto le plance, l’altro centro Bollini gli dà manforte e i Tigers vanno negli spogliatoi sopra di 3.

I falli condizionano la gara. Il secondo di Zannoni è un fischio rovesciato (il capitano Tigers il fallo l’aveva subito), il numero 1 di frustrazione accende la terza lampadina rossa dopo “4, imitato da Bomba. Anche i Tigers si mettono a zona, la partita non ha un padrone: 52-51.

Fe. Guiducci orchestra la squadra, Si. Buo segna ma Valenti e Buriani spingono Audace imitati da Gandolfi. Il quinto fallo precoce di Polverelli si abbatte come una affilatissima spada di Damocle sui Tigers che hanno pure Zannoni a 4 falli e tanti minuti da giocare. Potrebbero perdersi d’animo quando Audace ha un piccolo vantaggio e invece Bomba segna finalmente la tripla vanamente cercata per tutta la gara, Bollini fa a sportellate sotto le plance e A. Buo è ovunque. Il finale è da cardiopalma. Il fallo di Fi. Guiducci su Gandolfi a 1”09 (62-59) è quantomai ben speso: il n. 10 di casa sbaglia entrambi i liberi, Zannoni dall’angolo imbuca la tripla che impatta la partita. Gandolfi sul ribaltamento perde palla fronteggiato da Fi. Guiducci, sul contropiede Zannoni subisce fallo e fa 2/2 (62-64) a “34. Albertazzi ben innescato da Rosa porta Audace in parità a “19. Bomba prova ad attaccare il ferro, la palla s’impenna, il tap-in di Zannoni è vincente. Nei “6 restanti i Tigers controllano bene Audace e portano a casa una vittoria importantissima: agganciano i Bombers al primo posto a 18 punti e venerdì si giocheranno tutto in casa contro un’altra bolognese, Stars.







Il tabellino

Audace Bombers Bologna - Fast Coffee Villanova Tigers 64-66



Scuole Basket Cavriago: Gandolfi 15, Valenti 10, Marzioni 10, Buriani 8, Albertazzi 10, Rosa 8, Bernardi 1, Ponteduro 2. All. Andrea Rizzi



Fast Coffee Villanova Tigers: Zannoni 22, Guiducci Fe. 2, Polverelli 19, Buo S. 2, Bomba 4, Buo A. 12, Guiducci Fi. 2, Bollini 3. All. Michele Amadori



Arbitri: N. Stachezzini - D. Bigotto