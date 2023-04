BAsket C Silver, EA Titano batte l'Umbertide ed è in serie C Unica Larga vittoria per 89-57 con Gamberini mattatore (27 punti)

Sport Repubblica San Marino | 14:21 - 16 Aprile 2023 L'EA Titano batte Umbertide 89-57. La gara vede San Marino avanti in abbondante doppia cifra già nel primo quarto, mentre nel resto della partita la forbice si allarga per attestarsi presto oltre le venti lunghezze. Mattatore Gamberini con 27 punti, bene Palmieri con 16 e Raschi con 13. Con questa vittoria i biancazzurri conquistano matematicamente la promozione in C Unica.





