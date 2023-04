Volley B, PromoPharma battuta da Sommacampagna (1-3)

Sport

Repubblica San Marino

| 14:15 - 16 Aprile 2023

Una PromoPharma volenterosa ma sempre un po’ “zoppa” per l’assenza di un opposto di ruolo (ieri Paolo Paganelli sedeva in panchina per onor di firma), prova a giocarsela contro un Sommacampagna davvero in grande spolvero. I veronesi sono una squadra che merita ampiamente il secondo posto in classifica: reattiva in difesa, ottima a muro, molto attenta nelle scelte di gioco d’attacco e certamente pronta a tentare il salto di categoria. Alla PromoPharma sarebbe servito almeno un punto, visti i risultati delle dirette concorrenti alla salvezza che, tutte quante, hanno mosso la classifica. Con sole tre partite e nove punti a disposizione, recuperarne almeno cinque sulla Spezzanese, appare impresa non impossibile ma certamente difficilissima.



Cronaca. Inizio di partita equilibrato. Il primo allungo è dei veneti che impongono un break di 3 a 0 sul 7 pari (7/10). La PromoPharma rimane in scia grazie ai punti prodotti dai laterali Kiva e Benvenuti costantemente cercati dal palleggiatore Rondelli fino ad arrivare al pareggio (14/14). Nuovo allungo degli ospiti che attaccano forte soprattutto da posto 2. Sul 19/22 coach Mascetti spende il secondo time-out cercando di far cambiare qualcosa in attacco ai suoi. In parte la PromoPharma ci riesce (22/23) ma gli ultimi punti sono dei veronesi grazie a un attacco da posto 4 e a un muro punto. Il secondo parziale vede un brutto inizio dei titani che vanno sotto per 0 a 4 costringendo la panchina al primo time-out. Sommacampagna è messa bene in campo e riesce a contrastare con efficacia gli attacchi sammarinesi. Muro e difesa sembrano di altra categoria. Mascetti cambia la diagonale (Cicconi/Bacciocchi per Rondelli/Ricci) per cercare una scossa e fa ampio ricorso alla panchina ma il set si chiude su un eloquente 15/25. Nella terza ripresa di gioco la PromoPharma parte bene (6/4) e allunga, soprattutto grazie a un Benvenuti molto ispirato in attacco (11 punti nel parziale per lui). Il set sembra la copia del secondo ma a parti invertite con San Marino a dominare il gioco (16/8) e a chiudere facilmente sul 17/25.

Altra musica all’inizio della quarta frazione. Sommacampagna vuole portarsi a casa l’intera posta e parte fortissimo mettendo in mostra tutta la sua forza. La PromoPharma tiene duro fino all’8 pari quando arriva il break ospite (0/6) che indirizza set e match (13/25).



Il tabellino



PromoPharma – Sommacampagna 1- 3



PromoPharma. Benvenuti 20, Caselli 4, Ricci 2, Kiva 14, Bernardi 6, Rondelli 2, Morelli (L1), Cicconi, Bacciocchi, Carigi 2, Conti. N.E.: Lazzarini, Paganelli (L2). Ace 2. Battute errore 11. Muri punto 4. All. Stefano Mascetti.



Sommacampagna. Sasdelli 2, Peslac 15, Rancan 3, Peprera 19, Alberti 9, Solazzi 11, Frigo (L1), Di Marco 1, Ravelli 2, Hernandez, Fontanabona, Tomelleri, Caliari. N.E.: Bindinelli (L2). Ace 7. Battute errore 9. Muri punto 11. All. Giuseppe Pes.



Arbitri: Giulia Petterini (1°) e Matteo Valeri (2°).



PARZIALI: 22/25 15/25 25/17 13/25). Durata set: 25m, 21m, 24m, 20m.



Classifica. Gabbiano Mantova 69, Arredopark Sommacampagna 51, Querzoli Forlì 47, Kema Asola 43, Ama San Martino in Rio 39, Sab Group Rubicone 37, Viadana Volley 35, Kerakoll Sassuolo 32, Volley Montichiari 30, Pietro Pezzi Ravenna 30, Planet Group Spezzanese 28, PromoPharma 23, Kioene Padova 10, Pluvitec Legnago 6.



Prossima partita. Pietro Pezzi Ravenna - PromoPharma. Sabato 22 aprile ore 17 a Ravenna.