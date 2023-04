Volley femminile, Europei SCA: San Marino batte Irlanda del Nord e Malta e prenota l’argento

Sport

Repubblica San Marino

| 14:11 - 16 Aprile 2023

La Nazionale femminile Under 18 dopo la vittoria contro l’Irlanda del Nord.



Sabato 15 aprile si è giocata la seconda giornata degli Europei SCA under 18 femminili che ha regalato grandi soddisfazioni alle giocatrici e a tutto l’ambiente della nazionale. Si è aperta con la netta vittoria della nazionale sammarinese sull’Irlanda del Nord. Un 3 a 0 senza discussioni che ha confermato la buona prestazione di venerdì contro la “corazzata” Lussemburgo e ha dato modo al Ct Lucchi di far giostrare tutte le giocatrici a disposizione. In serata, altra larga vittoria contro Malta che avvicina San Marino all’argento europeo prima del confronto di domenica 16 con l’Irlanda. “A livello di gioco credo siamo la squadra che ha fatto vedere le cose più belle. – Commenta il ct Cristiano Lucchi a fine giornata. - Abbiamo preso questi giorni come uno stage per far crescere la squadra e le ragazze sono state brave a lavorare e a concentrarsi sul gioco. Col Lussemburgo abbiamo giocato bene, pur perdendo, ma sabato abbiamo dimostrato di essere superiori alle altre concorrenti. Complimenti a tutto lo staff che sta lavorando benissimo: gli obiettivi sono stati raggiunti. Ma complimenti anche alle giocatrici. Per loro era l’esordio a livello internazionale; per la prima volta indossavano la maglia della nazionale; primo “ritiro” lontano da casa… sono state molto “professionali” e stiamo parlando di giocatrici del 2007 e del 2008. Credo potranno darci altre soddisfazioni se continuano così”.



San Marino (con Irlanda del Nord). Stefanelli 2, Casadei 1, Tassi 5, Zanotti 4, Lazzari 8, Colombari 2, Muccioli 8, Ugolini 2, Guerra 1, Pedrelli 9, Gobbi 3, Grossi (L). Ct Cristiano Lucchi.

San Marino (con Malta). Stefanelli 6, Tassi 6, Zanotti 10, Lazzari, Muccioli 3, Ugolini 3, N.E.: Casadei, Colombari, Guerra, Pedrelli 19. Ct Cristiano Lucchi.



Risultati. San Marino Lussemburgo 0 a 3.

Irlanda del Nord- San Marino 0 a 3.

Malta - San Marino 0 a 3.

San Marino – Irlanda (domenica 16 alle 10).



Classifica. Lussemburgo 9 (PG3, PV3, PP0, SV9, SP0), San Marino 6 (PG3, PV2, PP1, SV6, SP3), Malta 3 (PG3, PV1, PP2, SV3, SP6), Irlanda del Nord 2 (PG3, PV1, PP2, SV3, SP8), Irlanda 1 (PG2, PV0, PP2, SV2, SP6).



Legenda. PG= partite giocate; PV= partite vinte, PP= partite perse; SV= set vinti; SP= set persi.