Basket B femminile, alla Ren-Auto fatale il supplementare (75-76)

| 14:07 - 16 Aprile 2023

Dopo la pausa pasquale la Ren-Auto di coach Andrea Maghelli torna alla Carim in cerca di riscatto dopo due prove negative e affronta Puianello, altra squadra in un momento no: le ospiti hanno in classifica il doppio dei punti delle rosanero, ma hanno vinto, così come la Ren-Auto, una sola partita nel girone di ritorno per di più di un solo punto contro Fiorenzuola ultima in classifica. Inutile aggiungere che la vittoria sarebbe un toccasana per entrambe le formazioni, pur con significati di classifica diversissimi.

Coach Maghelli sceglie un quintetto composto da: Capucci, Tiraferri, Pignieri, Eleonora e Noemi Duca.

La partenza della Ren-Auto è da sogno: 4 punti di Noemi Duca, 2 di Pignieri e una tripla di Tiraferri valgono il 9-0 iniziale. Puianello segna un libero e una tripla e si mette in partita, 9-4.

Nel primo quarto sono comunque le rosanero a comandare, organizzate e lucide in attacco e letali in difesa: Eleonora Duca guida l'offensiva con 8 punti negli ultimi minuti e Pignieri chiude il quarto con un gioco da tre punti. All'intervallo la Ren-Auto è avanti di 12 sul 25-13.

Di tutt'altro tenore la seconda frazione: Puianello comincia a pressare forte poco prima della metà campo e manda in confusione l'attacco rosanero, al punto che, quando non perde palla, la Ren-Auto sbaglia comunque almeno un paio di transizioni comode.

D'altra parte la difesa tiene, ma Puianello approfitta, oltre ai contropiedi innescati dai recuperi, della netta superiorità fisica per avere secondi e terzi tiri. Le ospiti vincono il quarto 12-3 e si va così al riposo con un solo possesso tra le squadre, 28-25.

Al ritorno in campo la Ren-Auto è scatenata: tre triple consecutive, due di Tiraferri e una di Eleonora Duca, fruttano il nuovo +12, 37-25.

La Ren-Auto gioca meglio, ma Puianello resta scia e torna anche a -4. All'ultimo intervallo le rosanero hanno comunque due possessi pieni di vantaggio, 49-43.

Nell'ultima frazione le rosanero sembrano in controllo e mantengo 8 punti di vantaggio a meno di 2' dalla fine, grazie a due liberi di Tiraferri, 66-58.

A questo punto però sale in cattedra Raiola, che guida Puianello ad una veemente rimonta. Non solo, quando sul 66-65 la Ren-Auto perde palla, con una manciata di secondi da giocare, Pignieri ferma Dettori con un fallo antisportivo. La numero 11 ospite però fa 1/2 dalla lunetta e a nulla valgono gli ultimi disperati tentativi di muovere ulteriormente il punteggio. Si va al supplementare sul 66-66. Eleonora Duca con un gioco da tre punti accende subito l'overtime, 69-66; Puianello risponde con un 6-0 che ribalta la contesa, 69-72. Controparziale Ren-Auto, ancora 6-0, grazie ad una tripla e a un libero di Capucci e ad un canestro di Eleonora Duca, 75-72. Nuovamente, però, Puianello accorcia, 75-74.

Dopo un paio di azioni concitate Puianello può giocare l'attacco per vincere con 14" per l'azione d'attacco e 17" in totale alla fine. La difesa lavora benissimo, chiude ogni passaggio, ma propio all'ultimo, sul tuffo di una giocatrice rosanero, la palla carambola su un'avversaria e finisce a Raiola che si butta dentro e subisce fallo.

Inizialmente gli arbitri assegnano due liberi alla giocatrice di Puianello, poi, dopo un consulto al tavolo, ribaltano la decisione e comminano un'infrazione di 24" alle ospiti e quindi palla alla Ren-Auto con 3" da giocare.

Altro consulto concitato e nuovamente due liberi a Raiola, che, nonostante la bagarre e la pausa forzata, fa 2/2 e riporta in vantaggio Puianello, 75-76. La Ren-Auto prova a costruire un tiro negli ultimi 3", ma la difesa ospite tiene e la partita finisce dopo 45' di grande intensità.



IL COACH "E' stata una partita particolare - attacca coach Maghelli -, ma innanzitutto voglio fare i compimenti alle ragazze che in difesa si sono battute in tutti i modi possibili, anche se poi in attacco qualcosa abbiamo sbagliato. Partita vinta due volte e persa due volte in maniera rocambolesca, con un rimpallo che ci ha condannato dopo l'ennesima ottima difesa. Le ragazze hanno sempre lottato, nonostante abbiano preso onestamente qualche botta di troppo e peccato che non siamo riuscite a portarla a casa, perché penso avessimo meritato di vincerla, ma evidentemente nell'ultima azione la fortuna non ha girato dalla nostra parte".

La Ren-Auto tornerà in campo a Fiorenzuola D'Arda (PC) sabato 22 aprile, alle ore 18.00, per il match con il Fiore Basket.



Il tabellino



REN-AUTO - Puianello Basket Team 75-76

REN-AUTO: Novelli, Mecozzi, Duca E. 16, Pignieri 6, Duca N. 19, Renzi, Borsetti, Capucci 11, Benicchi 1, Tiraferri 22, Mescolini, Mongiusti. All. Maghelli

Puianello: Oppo 3, Moretti 14, Manzini 17, Luppi, Albertini, Dettori 17, Dzinic 10, Cherubini, Raiola 14, Torelli, Boiardi 1, Graffagnino. All. Giroldi

Arbitri: Meli e Guerrini

PARZIALI: 25-13; 3-12; 21-18; 17-23; 9-10