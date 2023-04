Fondi Pnrr, a Novafeltria quasi 7 milioni. Il Pd attacca: 'Per cosa sono stati usati?'

Attualità

La fontana di piazza Vittorio Emanuele II a Novafeltria.





Il Partito Democratico chiede all'amministrazione comunale di Novafeltria di fare chiarezza sull'utilizzo dei fondi del Pnrr. L'ex presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi ha infatti pubblicato i dati sull'erogazione dei contributi per il territorio riminese. A Novafeltria assegnati 6 milioni e 700.000 euro. "Ci sembra urgente - scrive il Pd nella nota - che l’amministrazione comunale di Novafeltria informi la cittadinanza di quale sia, sul totale dei quasi 7 milioni euro, la quota intercettata dal Comune e quale invece sia riferita a finanziamenti destinati a soggetti privati. E riteniamo altresì urgente che l’amministrazione Zanchini renda noto quali progetti sono stati presentati e finanziati con fondi del Pnrr".



Il Pd riporta la richiesta di informazioni, in un consiglio comunale dell'aprile 2022, da parte della minoranza (Gruppo RinNova), ma - attacca il direttivo del Pd nella nota - "l’assessore Monia Amadei

rispose in modo clamorosamente vago sostenendo che il Pnrr fosse costruito in maniera piuttosto complessa e che non ci si doveva chiedere quali fossero i progetti passabili di candidatura ai bandi, ma quali sono i bandi individuati per finanziare i progetti che abbiamo in mente”. Per il Pd "Un'ennesima non risposta a cui siamo tristemente abituati".